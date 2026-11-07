Pedaleando contra el cáncer: así es la travesía por Chile que lidera BMS

A simple vista, aprender a montar en bicicleta y batallar contra el cáncer parecen tener poco en común. Sin embargo, basta poner en medio una palabra para encontrar el vínculo: compañía. Entonces aparecen otras: tenacidad, esfuerzo, resiliencia.

Lupita León: “El crecimiento requiere valentía para salir de la zona de confort”

La asociación la hace Guadalupe León, una mexicana que hace 31 meses asumió como gerente de Bristol Myers Squibb (BMS) para Colombia y Perú. Sentada en un sillón de una oficina en Bogotá, sonriente y con su dejo mexicano, recuerda una experiencia que todavía la conmueve: aprender a montar en bicicleta.

Lupita León Chávez, gerente general de BMS para Colombia y Perú Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Su proeza llegó después de la de la mayoría de los mortales. “No sabía montar, ni de niña lo hice”, confiesa. Aprendió de adulta, con cientos de kilómetros por la cordillera chilena en el horizonte y la perspectiva de enfrentarse a la lluvia y al viento.

Habla de su participación en la primera edición latinoamericana del Continent 2 Continent 4 Cancer (C2C4C), iniciativa global de BMS que recauda fondos para investigación oncológica y apoyo a pacientes. La iniciativa nació hace 13 años en Estados Unidos, llegó a Europa en 2016 y a Latinoamérica en 2022.

Globalmente ha reunido más de 21 millones de dólares; en Latinoamérica, más de 620.000 dólares, destinados a organizaciones de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC). En Colombia ha beneficiado a la Asociación de Enfermería Oncológica Colombiana y Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Este año apoyará al Instituto Nacional de Cancerología.

Para Lupita, aquella causa comenzó con algo tan concreto como las manos de su marido. Él y su familia la animaron, la ayudaron a levantarse y cargaron la bicicleta para devolverla a la ruta un par de veces cuando no logró mantener el equilibrio y cayó. La sostenían mientras ella volvía a subirse.

Entre pedales con clips, movimientos por coordinar y un par de raspones, una de las participantes menos avanzadas encontraba en los suyos el impulso para continuar.

Durante los entrenamientos pensaba en los pacientes, en la fuerza que exigen los tratamientos y en cuánto puede pesar el desánimo. La experiencia le permitía entender el valor de tener a alguien cerca cuando las fuerzas parecen agotarse.

Después llegó Chile: frío y una travesía por relevos de 300 kilómetros. A ella le correspondió pedalear bajo la lluvia. Había una camioneta de ayuda disponible. Completó el recorrido sin utilizarla.

“Al bajarme de la bicicleta, experimenté una mezcla de incredulidad, inmensa alegría y satisfacción. Lloré por haberlo logrado a pesar del miedo”, cuenta.

Este año, entre el 1 y el 9 de diciembre, 45 empleados de BMS de ocho mercados —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos— recorrerán casi 900 kilómetros, en tres segmentos entre Pucón y Puerto Varas y viceversa. Se prepararon durante cinco meses.

Lupita recuerda que el cáncer suma 20 millones de casos nuevos y 9,7 millones de muertes anuales. BMS respalda a la UICC para reducir esa carga, sumar aliados, centros de investigación y donantes. Esa red permite que el propósito de la rodada tenga continuidad más allá de la carretera. “Queremos que sepan que estamos ahí, acompañándolos”, dice.

En el sillón de Bogotá, la historia vuelve a aquellas manos que sostenían la bicicleta. Ese gesto resume lo que Lupita León quiere transmitirles a los pacientes, sus familiares, amigos y cuidadores: la importancia de contar con otros cuando seguir cuesta.

Para donar a esta iniciativa, puede hacerlo a través del siguiente enlace: https://uicc.connectionpoint.com/12klV5