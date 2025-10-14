Suscribirse

Premios Empresario Colombiano UR 2025: liderazgo que transforma el país

Este 6 de noviembre de 2025, en Bogotá, la Universidad del Rosario rendirá homenaje a los empresarios visionarios que impulsan el desarrollo sostenible, la innovación y la transformación del país.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 4:38 a. m.
Esta es la estatuilla Mariposa de Lorenz que recibe el empresario ganador del premio de la Universidad del Rosario.
Mariposa de Lorenz, uno de las estatuillas que recibe el empresario ganador por impacto en la construcción del país. | Foto: El País

Desde hace más de una década, la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario reconoce a los empresarios que, con su compromiso y resultados, fortalecen el tejido productivo, promueven el crecimiento económico y generan impacto social positivo en Colombia.

INSCRÍBASE AQUÍ para asistir a la gala de los Premios Empresario Colombiano UR 2025

Por esta razón, el jueves 6 de noviembre, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., la institución celebrará una nueva edición de los Premios Empresario Colombiano UR 2025, un evento que distingue a líderes y emprendedores que están transformando el país a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia empresarial.

En su undécima versión, los premios invitan a la comunidad empresarial, académica y de egresados a participar en una noche dedicada al liderazgo que inspira y deja huella, reuniendo a los principales referentes del mundo corporativo y emprendedor del país.

Contexto: La Universidad del Rosario se suma a Ecosistema Estrella para ayudar a los jóvenes a acceder a la educación superior

Un homenaje al talento, la innovación y la visión empresarial

Los Premios Empresario Colombiano UR 2025 destacan a quienes hacen del liderazgo una fuerza transformadora. Durante la ceremonia se entregarán cuatro galardones que reflejan los valores del Rosario y su apuesta por formar líderes con propósito:

  • Mariposa de Lorenz – Impacto en la construcción del país

Reconoce a empresarios que han logrado perdurar en el tiempo, contribuyendo con su gestión a un país más equitativo, justo y sostenible.

  • Ave Fénix – Impacto en el renacer del país

Premia a las empresas que, tras enfrentar crisis o procesos de reestructuración, lograron reinventarse, fortaleciendo el tejido empresarial colombiano.

  • Halcón Dorado – Ecosistema de innovación: colaborar para competir mejor

Distingue a egresados rosaristas que lideran proyectos de innovación colaborativa, impulsando alianzas estratégicas que fomentan la competitividad y la sostenibilidad.

  • Colibrí Esmeralda – Innovación colaborativa entre emprendedores y corporativos

Celebra a las startups que, en alianza con empresas consolidadas, lideran procesos de innovación abierta, generando soluciones sostenibles e impacto tangible en la productividad.

Conversaciones que inspiran

Además de la premiación, el evento incluirá espacios de reflexión sobre los desafíos del liderazgo moderno y la gestión del talento humano en la era digital. Entre los temas centrales se hablará de transformación del talento en la era digital, cultura organizacional centrada en las personas, liderazgo emocional e inclusivo, experiencia del empleado en entornos híbridos, innovación en prácticas de talento y edición de impacto y resultados estratégicos.

Formar líderes para transformar

Con una tradición de más de 370 años formando líderes con propósito, la Universidad del Rosario reafirma su compromiso con el país: promover un liderazgo empresarial ético, innovador y sostenible. Los Premios Empresario Colombiano UR 2025 son una muestra de ese legado: un reconocimiento a quienes no solo dirigen empresas, sino que transforman realidades y construyen futuro para Colombia.

