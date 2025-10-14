Foros Semana
Premios Empresario Colombiano UR 2025: liderazgo que transforma el país
Este 6 de noviembre de 2025, en Bogotá, la Universidad del Rosario rendirá homenaje a los empresarios visionarios que impulsan el desarrollo sostenible, la innovación y la transformación del país.
Desde hace más de una década, la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario reconoce a los empresarios que, con su compromiso y resultados, fortalecen el tejido productivo, promueven el crecimiento económico y generan impacto social positivo en Colombia.
INSCRÍBASE AQUÍ para asistir a la gala de los Premios Empresario Colombiano UR 2025
Por esta razón, el jueves 6 de noviembre, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., la institución celebrará una nueva edición de los Premios Empresario Colombiano UR 2025, un evento que distingue a líderes y emprendedores que están transformando el país a través de la innovación, la sostenibilidad y la excelencia empresarial.
En su undécima versión, los premios invitan a la comunidad empresarial, académica y de egresados a participar en una noche dedicada al liderazgo que inspira y deja huella, reuniendo a los principales referentes del mundo corporativo y emprendedor del país.
Un homenaje al talento, la innovación y la visión empresarial
Los Premios Empresario Colombiano UR 2025 destacan a quienes hacen del liderazgo una fuerza transformadora. Durante la ceremonia se entregarán cuatro galardones que reflejan los valores del Rosario y su apuesta por formar líderes con propósito:
- Mariposa de Lorenz – Impacto en la construcción del país
Reconoce a empresarios que han logrado perdurar en el tiempo, contribuyendo con su gestión a un país más equitativo, justo y sostenible.
- Ave Fénix – Impacto en el renacer del país
Premia a las empresas que, tras enfrentar crisis o procesos de reestructuración, lograron reinventarse, fortaleciendo el tejido empresarial colombiano.
- Halcón Dorado – Ecosistema de innovación: colaborar para competir mejor
Distingue a egresados rosaristas que lideran proyectos de innovación colaborativa, impulsando alianzas estratégicas que fomentan la competitividad y la sostenibilidad.
- Colibrí Esmeralda – Innovación colaborativa entre emprendedores y corporativos
Celebra a las startups que, en alianza con empresas consolidadas, lideran procesos de innovación abierta, generando soluciones sostenibles e impacto tangible en la productividad.
Conversaciones que inspiran
Además de la premiación, el evento incluirá espacios de reflexión sobre los desafíos del liderazgo moderno y la gestión del talento humano en la era digital. Entre los temas centrales se hablará de transformación del talento en la era digital, cultura organizacional centrada en las personas, liderazgo emocional e inclusivo, experiencia del empleado en entornos híbridos, innovación en prácticas de talento y edición de impacto y resultados estratégicos.
Formar líderes para transformar
Con una tradición de más de 370 años formando líderes con propósito, la Universidad del Rosario reafirma su compromiso con el país: promover un liderazgo empresarial ético, innovador y sostenible. Los Premios Empresario Colombiano UR 2025 son una muestra de ese legado: un reconocimiento a quienes no solo dirigen empresas, sino que transforman realidades y construyen futuro para Colombia.