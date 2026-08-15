La belleza ha avanzado hacia modelos más circulares, en los que la reducción de materiales y la reutilización de envases tienen un papel cada vez más relevante.

En Colombia se producen alrededor de 700.500 toneladas de envases y empaques plásticos al año, de las cuales solo cerca del 32 % se aprovecha y apenas un 3 % se reincorpora efectivamente en nuevos envases, según cifras de Cempre Colombia.

Este panorama ha impulsado a la industria de la belleza a buscar alternativas como los refill o recargas de producto, un modelo que permite conservar el envase original y reemplazar únicamente el contenido.

L'Oréal impulsó los refills a través de L'Oréal Luxe, y posteriormente, la amplió a sus cuatro divisiones de negocio: lujo, consumo masivo, belleza dermatológica y productos profesionales. Foto: Cortesía L'Oréal

En 2024, L’Oréal Luxe impulsó esta estrategia y posteriormente la amplió a sus cuatro divisiones de negocio: lujo, consumo masivo, belleza dermatológica y productos profesionales. La iniciativa reúne 18 marcas y 28 productos de categorías como cuidado de la piel, fragancias, maquillaje y cuidado capilar.

El objetivo es acelerar la adopción de este modelo entre los consumidores y disminuir el uso de envases de plástico. Para ello, la compañía trabaja con sus socios minoristas para hacer más visibles y accesibles las opciones de recarga en tiendas físicas y canales digitales.

Los formatos refill se adaptan a las características de cada producto: según la fórmula, pueden utilizar bolsas flexibles, cartuchos rígidos o botellas de cristal diseñadas para conservar sus propiedades.

Además del impacto ambiental, esta alternativa representa un beneficio económico para los consumidores. Se estima que quienes compran refill pueden ahorrar entre un 10 % y un 20 % frente a la compra del producto en botella, mientras la compañía reduce materiales, peso logístico y costos asociados a los insumos.

Las lociones hidratantes de CeraVe también cuentan con opciones de refills. Foto: Cortesía L'Oréal

En Colombia, esta alternativa está disponible en formato pouch: bolsas con producto que permiten volver a llenar los envases originales.

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“Nos interesa que nuestros consumidores piensen en comprar productos de este tipo porque tienen mucho menos impacto para el medioambiente”, concluyó Nicolás Vanegas, director de Asuntos Corporativos, Engagement & Sostenibilidad de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina.

Cifras claves sobre los refills de L’Oréal