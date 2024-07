Francisco Lloreda Mera

Seguridad:



Semana.com: ¿Cuál será su política de seguridad y qué puntos de la política de seguridad del alcalde Rodríguez le parece que deben continuar?



Francisco Lloreda: La recuperación de la seguridad en Cali pasa por varios meridianos: la recuperación de la autoridad legítima del Estado y una profunda solidaridad ciudadana. Estoy planteándole a Cali optimizar el personal actual de la Policía para que vigile las calles y no los espectáculos públicos. La Policía debe estar en las zonas de mayor violencia y donde los índices muestran mayor volumen de delictivo. Todos somos responsables de la seguridad en la ciudad, por eso propongo crear una red de seguridad solidaria donde los caleños, empezando por las empresas de seguridad privada, vigilantes de barrio, todos de forma articulada vigilemos la ciudad. Que el delito que ocurre en la cuadra vecina me importe y por lo tanto yo también ayude a prevenirlo. La violencia en Cali está distribuida geográficamente en algunas comunas y barrios por eso la presencia del Estado allí debe ser focalizada. Cali fue permisiva y en cierta medida lo continúa siendo con el narcotráfico, yo propongo cero tolerancia con el crimen organizado. Quiero implementar un sistema de justicia juvenil: Cali no puede seguir perjudicada por la gran mentira que nos hemos creído todos de que un menor de edad, en especial los que se acercan a los 18 años, no comprenden lo que hacen. Apoyaré la resolución de conflictos de forma alternativa como la buena experiencia de los jueces de paz.



Semana.com: Cali ha sufrido tres secuestros masivos en los últimos años. ¿Qué propuestas nuevas hace frente a este sensible tema?



F.Ll.: Es imposible hacer una marcación hombre a hombre a cada caleño para que se sientan protegidos. Sería mentiroso decir que vamos a erradicar el secuestro pues infortunadamente es el crimen más bajo que toma por sorpresa a la ciudadanía. Aspiro a que la red de seguridad solidaria nos funcione y aspiro a reforzar el plan candado que opera en la ciudad para reaccionar con prontitud cuando este tipo de hechos ocurran. Además la presencia del Ejército en las entradas y salidas de Cali serán vitales para prevenir los secuestros masivos. Para este tema en particular estaré en sintonía con las directrices del gobierno nacional.



Semana.com: La Policía Metropolitana recibe anualmente 1.100 millones de pesos mientras que los Bomberos reciben 6.000 millones. ¿De donde sacará recursos para ampliar el pie de fuerza y mejorar la capacidad de la Policía?



F.Ll.: La responsabilidad policial es del orden nacional. Yo comparto que la Alcaldía de Cali contribuya con recursos propios a la Policía Metropolitana, no comparto que su operatividad se supedite a los escasos recursos del municipales. Es una desfachatez que la gasolina de la Policía Metropolitana la tenga que pagar Cali, esa es una responsabilidad que no está descentralizada del orden municipal. La Nación debe responder por la operatividad de la Policía y por los gastos de funcionamiento, los recursos del municipio, de manera gradual, están encaminados a proyectos puntuales para mejorar la seguridad local. Mientras la operatividad de la Policía se amarre a los recursos municipales siempre tendrán la excusa para no cumplir a cabalidad su función porque no tenían gasolina o les faltaron insumos de alguna índole. Yo estaría dispuesto como alcalde de Cali a seguir pasándole recursos a la Policía Metropolitana pero necesito ver resultados para saber que la inversión del municipio es rentable.



Semana.com: En una fuerte ofensiva la Policía Metropolitana adelanta redadas cada fin de semana arrestando individuos con órdenes de captura vigentes y personas cometiendo delitos en flagrancia. ¿Será esta una política de seguridad que contará con su apoyo o propone otras maneras de contrarrestar la alta criminalidad que sufre la ciudad?



F.Ll.: Las redadas son importantes y deben continuar pero el Estado no debe ir de visita a los sectores populares. Estas iniciativas son buenas siempre y cuando hagan parte de una política integral de seguridad que no se aprecia hace tiempo en Cali. Cuando yo hablo de optimizar el pie de fuerza de la Policía es para que el Estado haga presencia permanente en los sectores populares de Cali, menos radiopatrullas en los estratos altos y más vigilancia para los estratos medios y bajos. Si no lo hacemos ya la comunidad suplantará a la autoridad con las nefastas consecuencias que este comportamiento trae para las comunidades.



Finanzas:



Semana.com: ¿De dónde piensa sacar recursos para el desarrollo y la inversión social en Cali sabiendo que el municipio, si bien es viable, se ve asfixiado por la reestructuración de su deuda durante 14 años?



F.Ll.: A los gobernantes los eligen para gobernar y no para quejarse, yo no comparto el pesimismo fiscal y financiero de tantas personas. Yo no recibo un municipio con beneficio de inventario, los alcaldes son alcaldes en la medida en que logren sortear dificultades. Las finanzas del municipio no están en su mejor momento aunque el proceso de saneamiento está avanzado. Aspiro a obtener recursos entendiendo que el presupuesto es un instrumento de gestión y no puede seguirse aprobando, como históricamente se ha hecho, uno donde se aprecia fuerte rapiña presupuestal por parte de las distintas dependencias. En el presupuesto de la actual vigencia no resaltan las prioridades, es un presupuesto atomizado. Si yo soy alcalde el presupuesto va a estar dirigido a esos proyectos prioritarios que le estoy proponiendo a la ciudad. Para liberar recursos voy a plantearle a la Nación y a la banca una renegociación del programa de saneamiento fiscal y financiero del municipio. A mí no me sirve un ajuste fiscal ortodoxo si la ciudad continúa cuesta abajo y crisis social se agrava. Una de las banderas de mi gobierno será el aumento del recaudo de los impuestos que aliviará las finanzas municipales. Voy a luchar para que la Nación deje de tratar a los municipios como menores de edad en materia fiscal quedándose con los mejores impuestos. En el referendo hay instrumentos que nos permiten canalizar recursos importantes para educación y salud en especial una porción de los recursos de regalías. Hay que votar bien cada punto del referendo. La Nación tiene en sus diferentes ministerios varios guardados y lo que debemos aprender es a presentar los proyectos que permitan traer esos recursos a la región. En el ámbito internacional existen algunos recursos que se pueden arañar, el municipio necesita tocar las puertas de los gobiernos amigos para que la ayuda llegue. La Nación y el mundo están en deuda con Cali: el sacrificio en la lucha contra el narcotráfico ha sido muy grande y la respuesta de los socios naturales aún es muy tibia. Ligado con este tema serán importantes durante mi gobierno las medidas que tomaremos para erradicar las prácticas corruptas que envilecen la administración pública.



Semana.com: A pesar de que el recaudo en los impuestos aumentó considerablemente en los últimos años, ante la falta de dinero en el municipio ¿piensa crear más impuestos, subir los existentes o condonar a los morosos?



F.Ll.: A Cali le ha salido cara la demagogia fiscal. El Concejo municipal aprobó mediante un acuerdo, que popularmente se conoce como el plan Papaya, que permite a los morosos tener algunos beneficios fiscales, eso esta bien pero no se puede exagerar. Yo no soy partidario de crear nuevos impuestos sino de administrar bien los que ya tenemos. Invito a los caleños a que le jueguen limpio a Cali pagando debidamente sus impuestos.



Semana.com: Dentro de los 48.000 millones de pesos que le llegan al Valle del Cauca por cuenta del plan de desarrollo no se incluyeron partidas para Cali. ¿Qué opina de la actividad de los parlamentarios vallecaucanos y cómo será su interlocución con ellos?



F.Ll.: Es factible que la administración municipal actual estuviera ausente de esas discusiones. Pero no dudo que de esos recursos vamos a conseguir partidas para Cali. Ya estoy seguro que a los congresistas vallecaucanos les duele su capital y no son ajenos a las grandes necesidades que hoy tiene. En la medida en que ellos conozcan propuestas muy concretas, como las que estoy proponiendo, seguramente apoyarán con recursos estas iniciativas.



Salud:



Semana.com: Según datos de la Secretaría de Salud municipal para el año 2003 el 45 por ciento de los caleños no tiene cobertura de salud, este problema se concentra entre los estratos con menores recursos. ¿En esta materia cuál será el mecanismo que propone para ampliar la cobertura y de dónde saldrán los recursos?



F.Ll.: No quiero engañar a la gente. El sistema de salud cambió pero la mentalidad de los colombianos aún no ha cambiado. La cobertura en salud depende principalmente de los recursos que la Nación logre apropiar para el sistema. El actual gobierno anunció, si la memoria no me engaña, tres millones de cupos nuevos para todo el país. En el caso de Cali aspiro a que una parte de estos cupos lleguen a la ciudad. Pero para eso es fundamental que terminemos lo antes posible la actualización del Sisben. Infortunadamente el Sisben con que la Nación ha seguido mirando a Cali no responde a la situación de empobrecimiento de la ciudad. Tenemos 700.000 caleños que no tienen acceso a la salud, algunos de ellos están censados pero no existe el recurso para atenderlos. Me gustaría decirle a Cali que vamos a canalizar algunos recursos propios para este propósito, eso lo tengo en mente pero en este momento no lo puedo asegurar porque sé que las finanzas son precarias. Un segundo aspecto en este tema de salud que defenderé durante mi gobierno es la recuperación de la red hospitalaria. Hay que convocar la ayuda del departamento y la Nación para solucionar este tema. Estoy evaluando la posibilidad de que la red hospitalaria maneje el Soat sin intermediarios. La Ley 100 tiene aspectos bueno pero otros que son nocivos y estoy dispuesto a revisarlos.



Continúa