Las entrevistas suelen ser ese segundo momento de contacto en el que una empresa expresa interés en su perfil profesional, por lo que el mismo hecho de que, luego de haber enviado su hoja de vida, lo hayan llamado, significa que va por un buen camino y las probabilidades pueden ser superiores al 50% -al menos-.



Eso sí, tenga en cuenta que usted empieza a ser evaluado desde el mismo momento en que saluda a la persona que lo recibe, hasta la forma en cómo se puede relacionar con las personas que se encuentre mientras lo acompañan a la salida. No subestime ningún mínimo detalle ya que, aunque puede depender de la persona y el tipo de empresa, hay unos reclutadores que son bastante observadores, con el fin de escoger a la persona adecuada.



Además, hay una atención particular a las palabras que usted use y lo que quiera expresar con ellas: no es lo mismo decir “soy perfeccionista” a “me gusta dar el máximo de mis capacidades en cada tarea”, más porque son adjetivos que deben ser usados con precaución cuando se trata de describirse a sí mismo.



El tema es que, durante y al final de la conversación, usted identificará frases típicas de los reclutadores que, dependiendo de su experiencia y de la cantidad de entrevistas a las que se haya presentado, le sonarán familiares y habrá sacado sus propias conclusiones.



FP le recomienda “Las preguntas ilegales que no debe responder en una entrevista”.



De acuerdo con Money, de US News y The Muse, aquí están los significados de aquellas más recurrentes durante las entrevistas:



"Estás muy bien calificado para este trabajo"



No se confíe de a mucho. De hecho, si lo llamaron a entrevista es porque, efectivamente, usted está calificado ya, como los otros candidatos que también tienen en la lista de espera. Esta es una frase con la que los empleadores buscan generar interés en las personas que entrevistan pero que, en realidad, no tienen una mayor trascendencia ni le dan pistas sobre si usted es el “elegido”.



Claro que el panorama puede cambiar siempre y cuando haya otro par de palabras que la acompañen como, por ejemplo, “a diferencia de las otras personas” o si hay un superlativo como “definitivamente” o “indiscutiblemente”. Si bien tampoco son un grado de seguridad, puede que le dé una ventaja sobre los demás competidores.



“Aún estamos viendo otros candidatos, pero definiremos pronto"



Tampoco es para que “se eche a la pena” y piense que hay otras personas mejores que usted. Simplemente lo dicen para señalar que puede tratarse de un proceso un poco demorado y que realmente se están asegurando de que la persona que ocupe el puesto, sea la más idónea. Los entrevistadores siempre tienen una serie de preguntas y, a la vez, quieren ver la reacción de las personas, por lo que es una simple frase que explica el proceso.



Similar a esta es la frase "estamos entrevistando a otros candidatos, así que...", incluso si usted es la persona más opcionada para ocupar la vacante. Así que dele tiempo al tiempo.



“Aún estamos definiendo algunos detalles sobre el cargo”



Según US News esto puede interpretarse como una señal de peligro porque puede significar que la empresa aún no sabe lo que quiere, del todo o, simplemente que los recursos que se tienen pensados para pagar como salario en esa vacante, aún no están definidos. Incluso, de ser así, usted puede hacerse una percepción más adecuada de la empresa, ya sea porque está en proceso de reorganización o porque no tienen idea de qué hacer ante un problema que afrontan y que necesitan que alguien lo asuma.



Pero también es una simple excusa ya sea porque usted está pidiendo un salario algo o porque está sobrecalificado. Entonces tampoco se precipite y simplemente siga en su búsqueda, dejando dicha oportunidad laboral como una opción pero no como una prioridad.



Lea también “Las 8 razones por las que su hoja de vida es ignorada”.



"Déjame enseñarte la oficina”



Tentador, ¿no? Se puede pensar que, ante esto, significa que le estarían presentando a las personas y al espacio porque usted es la persona más indicada para la vacante laboral y que la persona no se tomaría el tiempo de hacerlo, si efectivamente no fueran a contratarlo. Pero muchos entrevistadores hacen este tipo de cosas como parte de su rutina durante una entrevista estándar con candidatos fuertes y débiles por igual, así que no interprete nada con esto.



“Estamos muy interesados porque usted… o bueno, por la persona que quede en este trabajo… deberá abordar un proyecto importante”



Aunque lo hayan usado en una frase donde dan por hecho que usted tiene ya el trabajo, tampoco se emocione “de a mucho”. Estos suelen ser deslices que a veces se les puede escapar al entrevistador, cuando está pensando en la persona idónea para ocupar el puesto. Es lógico que piense que es para usted, pero no es necesariamente el caso.



Esto lo que significa es que aún no se debe apresurar a renunciar en su otra empresa –si es su caso- o a hacer planes a futuro simplemente porque dijeron que ocuparía el cargo. Es un buen indicador de que la entrevista tuvo un buen camino y va en la dirección correcta, pero lamentablemente no se trata de un guiño sutil, como quisiera, que le diga que está a punto de ser contratado.



“Nos pondremos en contacto con usted pronto /en dos semanas / el viernes”



Es frase cliché, no cuente el tiempo ni los días calendario para esperar una llamada o un correo de vuelta. Recuerde que los procesos de contratación suelen ser largos y con varias entrevistas incluso, los responsables de la contratación tampoco saben qué tiempo se demore en total todo el proceso. No se mate la cabeza, dele tiempo al tiempo y si precisa urgentemente de un trabajo, vaya mirando tranquilamente otras opciones y hágaselo saber a su entrevistador.



"No dude en enviar un correo electrónico con cualquier pregunta"



Se trata de simple cortesía y educación, lo que se traduce en que no esperan que usted se comunique con ellos el resto del día o de la semana haciendo preguntas sobre la vacante y sobre el proceso de selección. Hay personas que creen que van a impresionar si demuestran más interesados haciendo preguntas, pero si no se trata de algo definitivamente crucial que no se conversó o que se obvio, no es conveniente que lo haga. Más porque puede causar el efecto contrario.



"Me gustaría hablar nuevamente con usted a futuro"



Claro, se lo dicen a usted, se lo dicen a todos. No es una seguridad de nada. Lo único que traduce es que si lo escogen como uno de los más aptos, lo llamarán a una nueva entrevista. Pero es más una forma de despedida cortés que se usa de forma “automática”.



Quizás le interese también “Cómo contestar a la pregunta “¿Cuáles son sus defectos?””.