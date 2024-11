CONFIDENCIA

Vacunas actuales podrían no funcionar contra la nueva cepa de covid-19

El profesor regio de Medicina en la Universidad de Oxford, Sir John Bell, aseguró que existe un "gran signo de interrogación" respecto a la efectividad que tendrán las vacunas contra la nueva cepa de covid-19 surgida en Sudáfrica. No obstante, el experto resaltó que es importante mantener la calma pues esta no será la única variante del virus y el desarrollo de una nueva vacuna para combatir este tipo de cepa podría tomar "solo seis semanas". Bell, citado por el medio británico The Telegraph, se declaró optimista mientras este lunes se puso en marcha el lanzamiento de la vacuna de Oxford en el Reino Unido.