José Rómulo Sosa Ortiz, quien falleció el sábado pasado a los 71 años, fue velado la tarde de este viernes en la funeraria Caballero Rivero de la localidad de Westchester, en el suroeste de Miami, Florida.

Luis Ernesto Berríos, amigo de José José desde hace 25 años y quien dijo haber compartido y charlado con él hasta hace un mes, dijo al canal Telemundo frente a la entrada de la funeraria que el cantante no será sepultado en México, sino en Miami.

"Va a ser sepultado en Miami porque esa es una decisión de la viuda (Sarita Salazar), y ella la tomó porque ella quiere que él esté aquí, ella quiere tener un lugar en Miami donde llorar y llevarle flores a su esposo cuando así lo sienta", dijo Berríos.

La cantante cubana Flor D‘Loto confirmó al canal la misma versión.

Los detalles del homenaje de este viernes estuvieron rodeados de la misma nube de rumores que empañó la memoria del "Príncipe de la canción", cuya voz privilegiada marcó un hito en la cultura popular mexicana y de varios países latinoamericanos.

A lo largo de la tarde, decenas de fans cantaron algunos de sus hits, como "El Triste" o "La nave del olvido", y algunos llevaron arreglos florales a la funeraria. "¡Que viva José José!", gritaron de vez en cuando.

- Karaoke en México -

En México, algunos de los participantes del "karaoke masivo" iban vestidos con ropas similares a las que usaba el "Príncipe de la Canción", mientras otros cargaban una fotografía del intérprete en un pañuelo acompañada con la leyenda "José José, adiós a un príncipe".

"El sentimiento de saber que uno tiene la responsabilidad de honrar al ‘Príncipe‘ no es cualquier cosa", dijo un joven después de interpretar un tema del artista.

Entre ovaciones y gritos, los mexicanos recordaban sus temas preferidos y lo que significaron en sus vidas.

Le puede interesar:"Hollywood me obligó a ocultar mi bisexualidad", Kirsten Stewart

"Yo siempre desde niña he escuchado a José José y lo sigo admirando desde siempre", dijo a la AFP Elizabeth Téllez, de 42 años.

"El Triste", un tema con el que el intérprete participó en el Festival de la Canción Latina en marzo de 1970, es su preferido. "Cuando tenía 8 años pusieron esa canción, estábamos en casa de mi abuelita y desde ahí me gusta mucho", dice.

Es también una de las canciones que los fanáticos buscaron cantar en el karaoke masivo y que explica en buena parte el sentimiento de México por su ídolo recién fallecido.

"Es algo que me llega, me llega al alma y me llega al corazón", dijo Virginia Cervantes, quien también se apuntó para cantar esta canción, cuyos versos dicen: "No sé si vuelva a verte después / No se qué de mi vida será..."

- ¿Cese de hostilidades? -

La hija menor del cantante, Sarita Sosa, acudió a la funeraria en la mañana, mientras sus hermanos mayores, Marysol y José Joel, lo hicieron después del mediodía.

Las hostilidades entre los tres desviaron la atención sobre el recuerdo del padre.

Tras la muerte de José José el sábado, sus hijos mayores -fruto del segundo matrimonio del artista- llegaron a Miami desde México para despedirse de su padre, pero su viaje se transformó en lo que llamaron "una peregrinación absurda" debido la negativa de su media hermana Sara de revelar dónde estaba el cuerpo del intérprete.

Sara Sosa, de 25 años, es hija del tercer matrimonio del artista, con Sarita Salazar. De acuerdo a los hermanos mayores, ella no respondía las llamadas tras la muerte del padre.

Tuvo que mediar el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait.

Finalmente los hermanos se reconciliaron el martes, pero el paradero del cuerpo no se conoció públicamente hasta el miércoles, cuando acordaron velarlo en Miami y trasladarlo a principios de la semana próxima a México, donde se espera que será homenajeado por multitudes.

José José labró una carrera de 55 años y vendió más de 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana.

Con información de AFP