Estudios recientes también encontraron que el permafrost canadiense se está derritiendo 70 años antes de lo previsto. Foto: Getty.

Esto, según señalaron, se traduce en una posible retroalimentación del ecosistema al cambio climático.

Respecto a las cifras, los investigadores aseguraron que la estimación del contenido de carbono orgánico de los sedimentos superficiales en el permafrost submarino ya es un desafío, ya que su liberación podría aumentar de forma sustancial.

Sin embargo, se espera que esta no sea abrupta, sino paulatina en los próximos tres siglos, dependiendo directamente de las futuras emisiones humanas.

Le sugerimos: ¿Cómo se calcula el peso de todo lo que hay en el mundo?

Al respecto Sayedi comentó que “alguna cobertura de esta región ha sugerido que las emisiones humanas podrían desencadenar una liberación catastrófica de hidratos de metano, pero nuestro estudio sugiere un aumento gradual durante muchas décadas”.

Sin embargo, no solo los resultados de la investigación preocupan a los investigadores, ya que el hecho de que el permafrost submarino no se encuentre incluido en ningún acuerdo climático, además de generar incertidumbre sobre esta problemática, no crea ningún tipo de compromiso por parte de los países del mundo para hacerle frente.