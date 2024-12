No necesitas tener de una casa con grandes terrenos para que queme energía; aunque sí debes ser consciente que debes tenerle juguetes o un gimnasio para que no arañe los muebles. Pero con que le tengas varias cajas con huecos y túneles, él ya será feliz.

Son animales muy limpios

A ellos no los tienes que sacar a hacer sus necesidades, desde que le tengas su arenero limpio lejos de donde come, todo estará bien. Ellos ya saben que siempre será ese el lugar para hacer sus deposiciones. Además, el baño no es problema, los gatos pasan varias fracciones del día acicalándose, así que no los verás sucios o con malos olores.