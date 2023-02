A Carolina Soto le hicieron “el show de la vida” en plena calle, ¿qué pasó?

Carolina Soto conquistó a miles de personas con su trayectoria en los medios, cautivando con su personalidad, su belleza y su profesionalismo. Su llegada a Día a día hizo que los televidentes conectaran aún más con ella, interesándose por detalles de su vida personal.

Pese a que en distintos momentos la también modelo compartió información, actividades y rutinas de su cotidianidad, las miradas de los curiosos se posaron en un reciente video que subió a sus redes sociales. La caleña aprovechó la compañía de su familia y realizó un anuncio que sorprendió a sus seguidores.

Precisamente, la presentadora presentó al sexto miembro de la familia; se trata de Praga, su perrita. Pues bien, recientemente, Soto fue testigo de un ‘show’ que sacó más de una carcajada entre sus casi cuatro millones de seguidores de Instagram.

Carolina Soto, presentadora de 'Día a día'. - Foto: Carolina Soto

La famosa ha revelado que su perrita está teniendo problemas en uno de sus ojos, por lo que decidió someterla a tratamiento desde hace algunos días, pero en una reciente visita, dejó ver que Praga no se siente muy ‘cómoda’ visitando a su veterinario.

En las historias publicadas se le ve a la pequeña de cuatro patas, emocionada por salir a dar un paseo, pero lo que no se imagina es el destino final, por lo que comenzó a tener un ataque de pánico.

“Ella toda contenta, haciendo fiesta que porque va a la calle, pero lo que no sabe es que va al veterinario a revisión de su ojo (...) Deja los nervios, tranquila... Como le tiemblan las paticas. No puede venir a un veterinario porque le quiere dar algo”, manifestó la presentadora de Día a día.

Adicionalmente, dentro del video escribió: “Está temblando de los nervios… el show de tu vida”.

Como era de esperarse, los usuarios en redes reaccionaron ante los videos de la cuenta ‘La Chismosa News’, que replicó los videos: “De tal palo, tal astilla. Igual de nerviosa a la mamá”, a lo que Carolina respondió: “Y uno va a ver y sí”.

Carolina Soto se sinceró y reveló por qué no habla sobre su papá biológico

En medio de su desarrollo como presentadora del matutino de entretenimiento, la atención de algunos curiosos se posa, de manera frecuente, sobre sus contenidos en redes sociales y las constantes historias que revela por medio de las herramientas de Instagram.

En esta oportunidad, y a través de la dinámica en la que otros usuarios le hacen preguntas a sus seguidores, Carolina Soto brindó varios detalles de su vida privada y de la razón por la que no menciona a algunos de sus familiares más cercanos.

Carolina Soto reveló que su trabajo no es tan bueno como lo pintan - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Cabe mencionar que Soto acostumbra a publicar fotos e historias en compañía de sus hijos, su esposo, su madre y su familia materna; sin embargo, ella poco ha hablado de su padre biológico y de la familia de este, además, siempre ha mencionado a su padrastro y los años que este ha acompañado a su madre y a ella.

Sin embargo, luego de la pregunta de un seguidor, la presentadora brindó detalles acerca de su padre y de las razones por la que no lo menciona. “La verdad, yo no hablo casi de mi papá porque mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Entonces, en realidad, no compartí mucho tiempo con él y por eso no hablo casi de él”.

- Foto: Instagram @caritosotooficial

Además, agregó que para ella su padre es su padrastro, ya que fue quien la acogió como su hija y con quien ha pasado gran parte de su vida. “Mi papá, para mí, es mi padrastro, el esposo de mi mamá. Que es el que ha estado conmigo la mayor parte de mi vida. Es por eso…”.

Luego de que sus seguidores intentaran ahondar más en el tema, la vallecaucana reveló lo que había sucedido con sus abuelos paternos. “Mis abuelos, por parte de papá, tampoco hacen parte de este mundo. A mi abuelito nunca lo conocí, y mi abuela murió 3 años después que mi papá. Entonces, es por eso”.