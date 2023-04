A David Ostrosky, recordado actor de ‘Carita de ángel’, le tuvieron que amputar un brazo, ¿qué le pasó?

Una de las telenovelas mexicanas más famosas y queridas por los latinos fue Carita de ángel, producción cargada de mucha diversión y uno que otro momento dramático. Es imposible olvidar las ocurrencias de la pequeña Dulce María, nombre del personaje protagónico de la telenovela, interpretado por la actriz Daniela Aedo.

En la recordada historia también participaron actrices y actores de la talla de Lisette Morelos, Miguel de León, Nora Salinas, Libertad Lamarque, Ana Patricia Rojo, entre otras grandes estrellas de la televisión mexicana.

Y aunque ya han pasado casi 23 años desde que dicha producción estrenó su primer capítulo, algunos nostálgicos todavía mantienen los recuerdos de lo que sucedió en aquella época, ya que Carita de ángel hizo parte de una serie de telenovelas infantiles que transmitía Televisa. De dicha cadena también salieron producciones como Cómplices al rescate, Vivan los niños, Alebrijes y rebujos, Teresa, Rebelde, En nombre del amor, Marimar, entre otros.

Actor de ‘Carita de ángel’ atraviesa difícil situación de salud

Uno de los actores más recordados de dicha producción es David Ostrosky, quien interpretó el papel de José Velasco, quien desde el 2022 preocupó a varios de sus seguidores tras anunciar que había sido diagnosticado con un cáncer en el brazo.

Se reportó que el actor mexicano David Ostrosky tuvo que ser amputado de un brazo. - Foto: Tomada de Instagram @david.ostrosky

En su momento, las cosas parecían estar controladas, puesto que el tumor no había tenido contacto con ningún órgano vital. De hecho, cuando recibió el diagnóstico, el actor estaba interpretando el personaje de Homero Funes en Vencer la ausencia. A su vez, también estuvo alejado de los medios de comunicación, pues no concedió entrevistas ni nada por el estilo. De hecho, el último contacto con la prensa lo tuvo en el 2022.

La entrevista fue dada para Televisa Espectáculos, donde admitió que hubo una serie de dolencias que lo estuvieron afectando, aunque al principio algunos doctores le dijeron que podría tratarse de estrés. Uno de los especialistas le sugirió que se practicara una resonancia, puesto que ya no le parecía tan normal que estuviera presentando esos dolores de manera tan repetitiva.

David Ostrosky participaba en la telenovela 'Vencer la Ausencia'. - Foto: Tomada de Instagram @david.ostrosky

“Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte. Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme. Hablé con Rosy Ocampo y le dije no puedo moverme, no puedo ir al llamado”, expresó en su momento el veterano actor.

Un villano reconocido

David Ostrosky es recordado por darle vida a varios personajes villanos. De hecho, los colombianos lo recuerdan por su talento “siendo malo”; además, sus más fieles seguidores podrán verlo en la repetición de María la del Barrio, donde también tiene un papel antagónico.

Soraya Montenegro, de 'María la del barrio'. Imagen: Televisa. - Foto: Fucsia.co

Hace pocos días, varios medios de comunicación del país azteca aseguraron que el actor tuvo una serie de complicaciones, por lo que fue necesario hacerle una amputación de una de sus extremidades, más específicamente de uno de sus brazos. Aunque, por el momento, el actor mexicano no ha confirmado ni desmentido dicha información por estar alejado de las pantallas, e incluso, de las redes sociales.

De acuerdo con TVNotas, la operación resultó exitosa para que el tumor no afectara a los demás órganos y se propagara a otras zonas, y él se encuentra en su proceso de recuperación acompañado de su esposa y sus hijos. Ahora se someterá a una serie de terapias a la espera de volver nuevamente a la televisión.

Cabe recordar que el reconocido actor tuvo un papel en las recordadas series de Netflix, Vis a Vis y La casa de las flores, y de confirmarse la amputación, sería el segundo actor de dicha producción que pierde una extremidad.