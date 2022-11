A pesar de haberse hecho la vasectomía, este famoso anunció que será padre nuevamente

Eduin Caz, vocalista de la agrupación musical Grupo Firme, una de las bandas de música regional mexicana más importantes, compartió en sus redes sociales la noticia de que será padre por tercera vez.

Con una foto posando junto a su esposa y el ultrasonido, la pareja confirmó la noticia de su tercer bebé, siendo hoy en día padres de Eduin Gerardo y Dasha Gerladine.

Sin embargo, para los seguidores del artista esto representa una sorpresa, pues el artista había comentado hace poco más de un año que se había realizado la vasectomía.

En una entrevista, aseguró que “es la neta, me moché los cables a los 27 años, pero no queremos tener más hijos”.

Por este motivo, la noticia de su nuevo bebé dejó sorprendidos a sus seguidores.

Sin embargo, el artista contó en sus redes sociales que, cuando se realizó la vasectomía, decidió congelar los espermatozoides y que este nuevo bebé es parte de un proceso de fertilización in vitro.

Los familiares y amigos de la pareja no tardaron en manifestarle sus felicitaciones por el nuevo integrante de la familia. De hecho, su hermano, también integrante de la banda, dijo que está convencido de que es un varón.

Esta buena noticia sobre su familia podría verse opacada con las imágenes que compartió el músico hace un par de días, donde se le ve una protuberancia en su garganta que podría alejarlo de los escenarios durante un tiempo.

El cantante les contó a sus seguidores que justo le había salido esta “bola” hace un tiempo y que estaba en proceso de revisión con sus médicos. Sin embargo, hasta el momento no ha hablado de un posible diagnóstico y dejó un mensaje en sus redes sociales.

“Cuando me pasan muchas cosas negativas juntas, siempre pienso que estoy cerrando un ciclo y siempre le miro el lado positivo, ¿cuál es? Simple y sencillamente pienso que el que cerró se terminó, por lo cual lo malo tiene que salir y el que comienza viene mejor”, dijo.

Esto fue interpretado por sus seguidores como un problema de salud, del que seguramente el artista saldrá ileso.

Andrés Parra se operó para no tener hijos y envió un mensaje a sus seguidores

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 655.000 seguidores, el actor Andrés Parra compartió un video donde narró cómo fue la cirugía a la que se sometió para no tener hijos.

“Vengo a animar a los que estén de pronto pensando en hacerse la vasectomy. Vengo a contarles más o menos cómo me fue a mí... pa’ que se animen, pa’ que se corten las chácaras y sean muy felices. Estamos en el día número dos. Me ha ido, hasta ahora, muy bien, yo creo que ya me fue muy bien”, dijo Parra en la introducción de su video.

El actor detalló a sus seguidores cómo ha sido su proceso de recuperación. En ese sentido, comentó que no ha sentido dolor, aunque sí una sensación incómoda cuando camina. Fiel a su estilo directo, comparó la molestia con lo que se siente “cuando a uno le dan un patadón en las güev...”

Parra indicó que se hizo la operación en Profamilia, destacando la atención recibida. Además, les contó a sus seguidores cómo fue la intervención, la cual no duró más de 15 minutos. “Primero, le hacen a uno como una valoración. La doctora le coge a uno las güev... como ocho días antes pa’ ver si los conductos que ella va a cortar son de fácil acceso o no. En mi caso eran una chimba. Los conductos estaban una verg%&, entonces todo bien”, relató Parra.

Según explicó el actor, para el día de la cirugía debió llegar con los testículos afeitados. Una vez allí, se procede a aplicar una crema, previo a la inyección de anestesia local.

“Le tenía mucho miedo a la anestesia. El chuzón me lo soñé el día anterior, pero breve. Primero echan una crema fría y luego sí el pinchazo. Me acostaron y una enfermera me hablaba para que no pensara tanto en la güev... En 15 minutos ya había salido”, anotó Andrés Parra en su video explicativo. Con respecto a la recuperación poscirugía, puntualizó que solo ha necesitado de hielo, acetaminofén y descanso.

Finalmente, envió un mensaje a aquellos hombres que han contemplado la vasectomía, pero aún no se atreven a someterse a la intervención. “Es una cirugía mucho más sencilla que la ligadura de trompas. Si están casados, cápense ustedes. Para la mujer es más complicado, nosotros es así”, concluyó el actor.

“Bravo, por más hombres así, a cuidarse y ser feliz”; “Mi duda está en el cacho de la bicicleta. Jajajaja. Mejor nosotros que ellas”; “Ay, yo te amo cada día más, qué bueno que de hombre a hombre aconseje que esto no es malo, como muchos lo creen”; “Excelente mensaje, ¡necesitamos más hombres que piensen en sus parejas y el procedimiento mucho más doloroso y riesgoso que nos toca a nosotras!”; “Hace 11 años me hice la vace, así debe ser la planificación, y tener claridad sobre esta decisión, en especial con tanto mito que hay al respecto”, dicen algunos de los comentarios destacados.