“A Residente hay que mirarlo diferente”: Mamá de J Balvin habló sobre la ‘tiraera’ hacia su hijo, en La Sala de Laura Acuña

La ‘tiraera’ ha tomado relevancia en los últimos meses, pues son canciones con frases contundentes que lanzan los cantantes para referirse de manera despectiva hacia algún colega u otra persona, tal como lo hizo Residente, el exvocalista de Calle 13, contra J Balvin.

La mamá del cantante colombiano, Alba Balvin, en entrevista con la presentadora Laura Acuña, habló en su programa La sala de Laura Acuña, en donde también se refirió a su delicado estado salud, el que atravesaba justo cuando el puertorriqueño le hizo la canción al paisa.

Entre temas varios, Alba mencionó “¿qué es lo que más pega en esta vida? Saca una canción contra otra persona y sobran (los oyentes) todo el mundo la quiere escuchar, todo el mundo la repite, no es que seamos malos, es que estamos elevaditos en otras cosas, pero tenemos que hacer cambios”.

La mamá de J Balvin habló de varios temas con la presentadora. - Foto: Fotograma, La sala de Laura Acuña, Youtube

Respecto al ataque de Residente Alba dijo que estaba en cuidados intensivos y una de las enfermeras le mostró que había salido en el colombiano lo de Residente, y como “a los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito me contó y yo le dije ‘siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente”, sorprendiendo a Laura con su respuesta.

Porque en ese estado en que estaba y que “me llegue una noticia... No, a Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo digo y soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe que hay interiormente la persona que se comporta así algo le pica por dentro no sabemos qué”, concluyó.

Laura Acuña , Alba Balvin mamá de J balvin - Foto: Fotograma, 5:30, La sala de Laura Acuña , Youtube

En el interior de la familia hubo indignación, “pensaron mucho en mí, en mi proceso. Hubo señalamientos, él (Residente) tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él”, indicó.

Y contrario a lo que muchos pensaron que contestaría, afirmó: “Respeto profundamente ese momento que tuvo y yo pienso que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no es que si tú me das palo, yo te doy palo. No. Si tú me das palo, dame generosidad, que es lo que necesito, escúchame, porque algo está pasando en el interior, ahora no podemos excusarnos”.

Papá de J Balvin le envió mensaje de aliento a su esposa. - Foto: Instagram: Alba Balvin

De otro lado, en la charla destacó una frase que le marcó la vida: “Quiéreme cuando me equivoco. Si tú te equivocas puedes retomar el camino, la vida es muy generosa. [...] Yo escribo sobre la muerte desde que tengo 13 años y hay una canción que es verdad, ‘caminante no hay camino, hay camino al andar’ yo quisiera poner esa frase en la habitación de mis nietos”, destacó.

La mamá del cantante explicó, sorpresivamente: “Nunca lo he visto famoso, no lo he felicitado. La carrera de Josecito es tan importante como la carrera del portero, me siento satisfecha de que no se sienta el más finito, y que todos somos iguales. El día que te creas el cuento de ‘la estrellita’ dejarás de brillar para el mundo y para esta mamá”.

“En el mundo que ustedes se mueven, es muy fácil pasar de héroe a villano, porque te equivocaste. Pero es bueno que se equivoquen para que se hagan grandes, para tener altura de espíritu”, manifestó.

Sumado a ello, la mamá de Balvin agregó que admira “la generosidad de su alma, porque no es tan fácil salir ante los medios y decir ‘mamá’, me equivoqué. Porque a pesar de que se está poniendo grandecito, escucha y respeta a sus papás”.