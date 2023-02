A Valerie Domínguez le llueven críticas en redes por ponerle una moña a su hijo; sus seguidores los defendieron

En las redes sociales se puede encontrar de todo, y esto no solo en cuanto a contenidos, sino también en referencia a los usuarios de las distintas plataformas. Mientras que están aquellos que navegan por el ecosistema digital en completa armonía con sus pares, también figuran quienes acostumbrar a ‘levantar el avispero’ en cada oportunidad que tienen.

Ante esta amplia gama de opiniones que se pueden suscitar en las redes sociales, es común encontrar que, por ejemplo, los famosos despiertan todo tipo de pasiones: desde los más amables elogios hasta los más destructivos comentarios.

En esta oportunidad fue la actriz Valerie Domínguez quien se sometió al ojo crítico de los usuarios de Instagram, todo por cuenta de la manera en que peinó a su hijo Thiago.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 2,9 millones de seguidores, Valerie compartió un reel en compañía de su retoño, mientras paseaban por la calle en búsqueda de un globito.

Sin embargo, lo que fue completamente inesperado tuvo que ver con las reacciones que vinieron de parte de algunos cibernautas.

Pese a que la ternura de Thiago era la protagonista en el video, hubo quienes centraron su atención en el peinado que traía. De inmediato, la sección de comentarios comenzó a recibir apuntes de personas que criticaban a Valerie por ponerle una moña a su pequeño hijo.

Valerie Domínguez publicó un tierno video mientras buscaba globitos con su hijo Thiago. - Foto: Capturas de pantalla Instagram @valeriedomi

“Él es lindo, pero para qué, el peinado no le queda”; “pensé que era una niña”; “ese peinado está como sospechoso, es mejor que se lo deje suelto al natural, así parece una nena… digo yo, sin ir a polemizar”; “no le haga moñas a un niño, se ve muy mal o pienso un poco desagradable. Mejor un corte bonito, adecuado para tu niño”; “así conocí una mamá que peinaba al hijo así, ahora no es él; es ella”, dicen algunos de los comentarios.

Estos apuntes dieron pie a un amplio debate que se tomó el perfil de Instagram de Valerie Domínguez. Como era de esperarse, muchas personas salieron en defensa de la actriz y de su hijo, invitando a los críticos a dejar de lado su toxicidad y no opinar de algo que no les corresponde.

“Repitan conmigo: los peinados, los colores y la ropa no tienen género. Cada quien escoge lo que quiere ponerse y cómo llevarlo, somos libres de escoger. ¿Dónde dice que está prohibido peinar así a un niño? Dígame dónde, por Dios. Por andar metidos mirando lo que el otro hace es que la gente no es feliz. Pdt: divinooo ese peinado y que le crezca mucho más su cabello, se ve precioso !!!!”, comentó una seguidora de Valerie.

Varios internautas respaldaron a Valerie y destacaron que Thiago se veía muy bien con su peinado. - Foto: Captura de pantalla Instagram @valeriedomi

“Repitan conmigo: no debo opinar sobre la ma(pa)ternidad de otros padres. Dejen de ser irrespetuosos, cada quien educa y cría a sus hijos como mejor le plazca... Mi hijo tiene demasiado cabello y largo, es preferible que esté cómodo y jugando feliz... Yo también le hago moñita para que sienta fresco y libre jugando, sin sentir pelitos en sus ojos, esto no tiene nada que ver con su sexualidad a futuro... Por favor, lean antes de criticar”, anotó otra usuaria de la plataforma.

“Se ve hermoso con ese peinado. Si mi hijo se dejara, lo peinaría igual … qué bobada, o sea, si soy mujer no puedo usar cabello rasurado? O muy corto? … la gente sí jode”; “yo leyendo los comentarios y teniendo que ir a ver cuál es el peinado... yo volviendo aquí a decir que se ve hermoso y ni noté”, dicen otros de los comentarios destacados.

Varios seguidores de Valerie Domínguez la defendieron y pidieron a los críticos detuvieran sus comentarios tóxicos. - Foto: Capturas de pantalla Instagram @valeriedomi

Así mismo, una gran cantidad de usuarios respaldó a Valerie Domínguez en su crianza y resaltó no solo la imagen de Thiago, sino también su actitud, pues el video compartido por la actriz mostró algunos detalles de su comportamiento.

Este fue el reel compartido por Valerie Domínguez en su cuenta de Instagram: