A Yéferson Cossio le propusieron crear un banco y sorprendió con su respuesta

Yéferson Cossio es uno de los creadores de contenido más conocidos en la actualidad, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y, además, se ha vuelto tendencia por las diversas bromas que le hace a su familia, entre otros contenidos que publica.

También es conocido por las obras benéficas que hace con algunos animales de las calles y recientemente por dar a conocer su historia, pues el joven inició vendiendo limones en las calles y gracias a su actual profesión ha logrado construir un capital significativo.

Con el fin de ser completamente transparente, Cossio comparte sus declaraciones de renta con sus seguidores. Debido a que los usuarios saben que el influenciador tiene bastante dinero, algunos le han pedido favores para salir de algunos apuros.

No obstante, en una de sus más recientes apariciones, Cossio recibió una petición bastante peculiar. En entrevista en Cómo amaneció Bogotá, un oyente le preguntó si podía crear un banco sin intereses para que los colombianos accedieran a créditos de manera más fácil.

“¿Por qué no crea un banco a bajos intereses y sin tantos trámites?”, fue lo que dijo nuestro oyente. A lo que Cossio respondió que a pesar de que era buena idea, esa labor no le correspondía a él.

“La idea es buena, pero qué tan bajo hemos caído que le tenemos que pedir o exigir estas cosas a un youtuber que jode a la hermanita y no al propio Gobierno. O sea, por qué yo. Yo hago las cosas que estén a mi alcance, lo que me nace, yo la verdad prefiero más con los animalitos, pero por qué pedirme esas cosas a mí, por qué no pedírselas al Gobierno”, apuntó.

¿Sigue enamorado de Jenn Muriel?

Yeéerson Cossio fue protagonista de distintas noticias en los medios nacionales, debido a la fuerte promoción que hizo de su nuevo tema ‘Exótico’, un proyecto que realizó de la mano de su amigo Zion Hwang. El paisa se encargó de darle promoción a este trabajo, el cual conserva una estética colombiana e internacional por los detalles de la edición y producción.

El empresario ha concedido distintas entrevistas con motivo de este lanzamiento, aprovechando cada espacio para revelar detalles de su vida profesional, su lado como creador de contenido y particularidades de su privacidad. Cossio no tiene problema con hablar libremente de cualquier tema, por lo que se sincera y se muestra transparente.

Recientemente, durante un diálogo con La Mega, el creador de contenido abrió su corazón y fue enfático en el momento que atraviesa en el aspecto sentimental de su vida. La pregunta que lanzaron los entrevistadores era si estaba soltero o se encontraba en una relación con alguien.

Yéferson Cossio fue claro en su respuesta y comentó, tal y como lo ha dicho en redes sociales, que se encontraba totalmente soltero, pero no estaba disponible de ninguna manera. Pese a los comentarios graciosos que surgieron, el joven sí recalcó que, en este momento de su vida, aunque le coquetean, necesita sanar lo que quedó de su relación pasada.

Este tema también surgió en Los 40 Principales, en que el artista recibió una lectura de cartas de Edwin Ocampo, el parasicólogo del programa. En la actividad, el experto indicó que el creador de contenido tenía a “una persona muy especial y bonita”, por lo que el paisa confirmó que estaba enamorado actualmente.

“Uno no deja de amar a alguien de un día pa’ otro”, mencionó Cossio, dejando la puerta abierta a que tal vez sigue completamente enamorado de Jenn Muriel, la joven que fue su novia durante muchos años.