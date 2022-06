“Acabaron muertos, incluso el que votó en blanco”: Iván Mejía anticipa resultado de elecciones

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial y conocer al nuevo jefe de Estado, quien será el encargado de liderar al país luego de los estragos que dejó la pandemia y la fuerte polarización política que hay en casi todo el territorio nacional.

Iván Mejía, uno de los periodistas deportivos más importantes de Colombia, ha estado bastante activo en redes sociales durante los últimos días debido a la coyuntura política.

Mediante un publicación en Twitter, el reconocido comentarista sorprendió a todos sus seguidores y compartió una pequeña fábula sobre lo que podría pasar luego de las elecciones, mostrando la importancia de votar bien,

“La hormiga, por odiar a la cucaracha, votó por el insecticida. Acabaron todos muertos, incluso el grillo que votó en blanco”, dice la imagen que publicó Mejía, la cual se hizo viral rápidamente.

Pese a que en ningún momento reveló a qué candidato va a apoyar, el vallecaucano dejó claro que no votará en blanco en los comicios del próximo 19 de junio. Incluso, muchos internautas señalaron que este se estaría inclinando por Gustavo Petro.

Cabe recordar que la Registraduría Nacional aclaró recientemente que el voto en blanco no invalidará la elección si llega a ganar y el triunfo se le otorgará al candidato que más sufragios obtenga.

Esta no es la primera vez que el reconocido periodista lanza un mensaje de ese calibre en Twitter, puesto que hace unas semanas le mandó una fuerte pulla al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras las elecciones del pasado 29 de mayo, los principales líderes del Centro Democrático se manifestaron públicamente y confirmaron su apoyo a Rodolfo Hernández, que venció en la primera vuelta a Federico Gutiérrez.

Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal fueron los primeros en informar que votarían por el exalcalde de Bucaramanga. Asimismo, puntualizaron en ese momento que el objetivo es evitar que Gustavo Petro llegue a la casa de Nariño.

Frente a estas declaraciones, el comentarista vallecaucano no se quedó callado y compartió un irónico mensaje, enfatizando que el uribismo prefiere unirse a cualquier candidato antes de dejar el poder.

“Opción 1: María Fernanda Cabal. Opción 2: Zuluaga. Opción 3: Fico Gutiérrez. Opción 4: Rodolfo. Y opción 5, si todo sale mal: Zapateiro. Pero no se van”, enfatizó el comunicador.

Iván Mejía se retiró oficialmente de los distintos medios de comunicación a finales de 2018. No obstante, sus seguidores le piden constantemente que vuelva al ruedo debido a que aseguran que hacen mucha falta sus comentarios críticos y frenteros.

Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol (Caracol Televisión), afirmó hace unos meses en Blu Radio que el experimentado periodista podría volver a los micrófonos próximamente.

“Iván me dijo que no le interesa volver a ningún medio de comunicación convencional. Me dijo que está en un proyecto personal con su hijo Iván Andrés, que es publicista”, precisó Hernández Bonnet, quien además indicó que la idea de Mejía es tener su propio espacio para analizar todos los temas relacionados con el fútbol.