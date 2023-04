Actor de ‘El cartel de los sapos’ vivió indignante situación al sufrir un ataque de epilepsia

La inseguridad que se vive en el país parece no tener freno. Ahora los delincuentes hacen de las suyas a cualquier hora del día, en cualquier espacio y a quien se les atraviese en el camino sin medir sus condiciones: adolescente, adulto mayor, una persona con alguna discapacidad o como le pasó al actor de ‘El cartel de los sapos’, Michael Steven Henao Gallego, cuando sufría un ataque de epilepsia en plena vía pública.

Su caso se expuso en el matutino Día a día, de Caracol Televisión, en la emisión del 25 de abril, cuando asistió como invitado especial no solo para hablar sobre este indignante suceso, sino para compartir su experiencia con esta delicada enfermedad que empezó a enfrentar en el año 2019.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió mientras iba caminando por una calle del suroccidente de la capital colombiana donde la escena quedó registrada en cámaras de seguridad.

“No sé si por fortuna o desafortunadamente esto quedó grabado, uno ve las imágenes y piensa: ¿cómo puede haber gente tan [no lo voy a decir] tan descarada?”. “¿Qué pasó, Michael? Te dio un ataque, una convulsión, caíste y ¿quiénes son los personajes que se acercan?”, le preguntó el presentador Iván Lalinde evidentemente molesto por lo que había sucedido para luego mostrar las imágenes a los televidentes.

Enseguida, Gallego explicó que una vez sufrió el ataque y cayó al suelo, la primera persona que se acercó a auxiliarlo fue su madre, pero al mismo tiempo se hizo rápidamente una aglomeración de gente que, aunque a simple vista parecían interesados por ayudarlo, también hubo quienes se aprovecharon de la situación para robarlo.

Además, señaló que este ha sido uno de los ataques más fuertes que ha tenido en las últimas semanas, pero el otro por fortuna se presentó en un lugar cerrado donde se encontraba con personas conocidas.

“Hubo dos ataques muy recientes, en el último estaba en un lugar cerrado, había gente, pero fue muy rápido y no hubo tiempo de reaccionar. El otro había sido quince días antes y fue en la calle, en ese fue fuerte y tristemente la gente se aprovechó de ese momento y me robaron unas pertenencias”, contó en el matutino.

En ese momento, el joven detalló que alcanzó a sostenerse de una señal de tránsito para no caer tan fuerte cuando empezó a sentir que podría atravesar por un ataque y mencionó que su mamá no se dio cuenta del robo del que fue víctima porque más allá de pensar en las cosas materiales, estaba pendiente de él.

“Mi mamá no se va a poner a preocuparse por las cosas materiales, sino por mí. Algunas personas llegaron a ayudar, debemos reconocer que no todos son malos, pero otros aprovecharon y, de un morral que tenía, sacaron el celular y un dinero”, agregó Michael.

Por otro lado, para quienes estaban preocupados por el golpe que tenía en el rostro, el joven confirmó que fue consecuencia de una caída que tuvo por uno de sus ataques de epilepsia en el que no alcanzó a reaccionar porque sucedió muy rápido.

Sin embargo, aseguró que ya se encontraba mucho mejor y se tomó un TAC que salió bien. “El golpe en la cara fue fuerte y querían descartar que algo interno hubiera llegado a dañarse. Estoy a la espera de un electroencelofalograma de 48 horas”.

En dicho espacio Michael también confesó que esta enfermedad no solo ha afectado su seguridad y salud, sino también su vida social y ha implicado complicaciones para su familia; además, reveló que ya sabe qué pasa después de un ataque y lo compartió para que quienes viven su misma situación se den cuenta que él también está haciendo su mejor esfuerzo para aprender a reaccionar antes y después de sus crisis.

“Con los cuatro años que llevo con esta enfermedad ya sé qué pasa después de eso. Mucho dolor de cabeza, me voy, me demoro mucho en reconocer las personas, a veces las reconozco y quedo muy débil. Hay que relajarme, ir a mi habitación, me da mucho vómito”, contó.