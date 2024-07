Actriz de ‘Devuélveme la vida’ tuvo que someterse a cirugía de emergencia mientras grababa la serie, ¿qué le pasó?

“Empecé a sentir un hormigueo en mi brazo, me dolía. Luego empecé a sentir en el busto como una bola, entonces me asusté mucho. Me dijo la doctora: ‘La prótesis no está rota, pero sí está muy deteriorada y ellas generan unos pliegues y te empieza a lastimar todo el busto”, mencionó Sinisterra.