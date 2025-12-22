Advertencia de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará parte del mundo a inicios de 2026: “Lo que se pueda imaginar, va a pasar”

Mhoni Vidente sigue consolidándose como una de las grandes astrólogas latinas, precisamente por sus vaticinios y predicciones sobre el futuro. La experta suele soltar las visiones que tiene, enfocándose en cambios internacionales, giros en el ámbito sociopolítico y sucesos que impactarán en la parte natural.

Recientemente, a través de su canal oficial de YouTube, la celebridad compartió lo que veía venir bajo la era de Capricornio, la cual iniciaba el 20 de diciembre y terminaba el 20 de enero. Sus palabras fueron puntuales, señalando signos de suerte, transformaciones políticas y situaciones que se presentarían en temas de clima.

De acuerdo con Mhoni Vidente, que auguró un suceso angustiante para antes de que terminara 2025, el cierre de este año y el inicio de 2026 se verán influenciados por golpes fuertes de temperatura, arrasando con olas de frío impresionantes.

La pitonisa advirtió que enero sería un mes en el que el clima no sería condescendiente y azotaría algunos países, exponiéndolos a espacios muy duros. Allí habló de virus, de lugares cubiertos por nevadas y personas lidiando con esto.

“La carta del mundo me está diciendo que en la era de Capricornio será una de las peores temporadas en cuestiones de temperaturas. Lagos congelados, animales congelados de pie, completamente pérdidas por una nueva cepa de gripa... no nos encerrarán, pero sí habrá un contagio masivo. Hay que cuidarnos”, dijo.

“Las temperaturas bajarán árticas, que significa que de un día para otro pueden bajar 20-25 grados en menos de 12 horas. Puede ser un colapso para la naturaleza y el ser humano”, agregó.

En cuanto a los países que se enfrentarán a esta realidad, la famosa fue puntual en que sería el caso de Estados Unidos, México y Canadá. Allí profundizó en las ciudades que se verían más afectadas, augurando días complicados.

“Las ciudades más afectadas en cuestiones de frío: Monterrey, Chihuahua, Toluca, Ciudad de México, Chicago, Nueva York, Washington, Toronto, casi todo el norte de Estados Unidos y el norte de México”, aseguró.

Con respecto a las fechas en la que se desataría esta temperatura, Mhoni Vidente, que dio los signos que podrían ganarse la lotería en diciembre, detalló que se daría de inicios a mitad de enero.

“La peor nevada se ve desde el día 8 de enero hasta el 17 de enero. Donde antes no nevaba, empezará a nevar. Deberán tener mucho cuidado por el clima tan severo”, comentó en el video.

“El próximo año 2026 la carta del loco dominará. Todo lo que te puedes imaginar, va a pasar”, concluyó.