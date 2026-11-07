Aida Victoria Merlano no se quedó callada y se refirió a polémica de Gustavo Petro: “Estoy ofendida”

Aida Victoria Merlano es una de las figuras públicas más reconocidas del país. En los últimos años, ha ganado popularidad gracias a sus contenidos sobre empoderamiento femenino, en los que aborda temas como relaciones de pareja, infidelidad, rupturas, amor propio y la autoestima, además de las dinámicas entre hombres y mujeres.

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A través de sus redes sociales, la creadora de contenido también habla sobre sexualidad, libertad personal y feminidad desde su propia perspectiva. Sin embargo, su estilo no se limita a estos temas, pues también suele recurrir al humor, las sátiras y el sarcasmo para comentar situaciones de actualidad.

Precisamente, una de sus recientes publicaciones llamó la atención por la manera en que reaccionó al escándalo que involucra al expresidente Gustavo Petro y que ha generado numerosas reacciones.

En un video compartido a través de sus historias de Instagram (@aidavictoriam), la mujer se refirió al tema con su característico sentido del humor: “De modo que Petro le dio contrato a todas y a ti el marido tuyo ni una chaza de chicle te ha montado. ¿Esa es la Colombia Humana? No joda, estoy ofendida”, expresó entre risas.

Video de Aida Victoria Merlano sobre Gustavo Petro. Foto: Tomado de @aidavictoriam

La publicación también estuvo acompañada de una particular descripción: “Nena, te va a tocar meterte a moza”.

La polémica que involucra al expresidente Gustavo Petro

La reacción de la influenciadora se produjo después de que, el pasado 25 de octubre, Vicky Dávila publicara en SEMANA una entrevista con Deicy Jiménez. En ella, la mujer denunció la presunta existencia de una red de cerca de 40 mujeres que habrían recibido contratos con el Estado a cambio de favores sexuales para el expresidente Gustavo Petro.

Tras conocerse las declaraciones, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía solicitaron a Jiménez aportar las pruebas y los testimonios que respaldarían sus señalamientos. La denunciante ratificó su versión ante la Corte, entregó su teléfono celular como elemento de evidencia y también compareció ante la Fiscalía en calidad de testigo, donde presentó material relacionado con sus acusaciones.

El expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el exmandatario pedía sexo por contratos Foto: SEMANA

El mensaje que preocupó a los seguidores de Aida Victoria

Por otra parte, la influenciadora también ha despertado inquietud entre sus seguidores por algunas publicaciones relacionadas con su hijo Emiliano. Días atrás, compartió un mensaje dedicado al menor que generó numerosas reacciones y comentarios en redes sociales.

“Darte vida a ti, me dio vida a mí. Eres mi fuerza, mi razón de ser; y si el internet nunca olvida, que nunca olviden que hemos sido felices cada día de nuestra vida juntos”, escribió.

La publicación se conoció en medio de un periodo emocionalmente complicado para Merlano, quien ha hablado de las dificultades personales que ha enfrentado por los problemas con su expareja, Juan David Tejada, padre de su hijo. Según ha contado, esta situación le ha provocado episodios de ansiedad y la llevó a mantenerse alejada de las redes sociales durante un tiempo.

Aida Victoria Merlano, junto a su ex Juan David Tejada. Foto: Montaje El País: Redes Sociales

Sus palabras generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios las interpretaron como una profunda muestra de amor hacia el pequeño, otros manifestaron preocupación por el tono sentimental del mensaje e incluso se preguntaron si la influenciadora estaría atravesando alguna dificultad que pudiera afectar su relación con el niño.

Entre las reacciones destacó la de su mejor amigo, Diego Camacho, quien le expresó su respaldo y aseguró que se encargará de que Emiliano conozca, cuando crezca, todo lo que su madre ha hecho por él.