Alain Cocq cree que lo que tiene no es vida. Lleva más de tres décadas postrado en su cama, por cuenta de una rara enfermedad que le produce los más duros tormentos y que no le ha permitido disfrutar de nada. "Estoy en fase final desde hace 34 años", dice este hombre que vive en Dijon, Francia, y que desde hace unas semanas le ha pedido al presidente Emmanuel Macron que lo ayude a tener una "muerte digna". Algunos medios lo han llamado el "último combate", pues Cocq ha liderado desde su agonía una de las luchas más conmovedoras sobre la eutanasia que se ha vivido en Europa.

"Decidí decir basta", dijo hace unos días antes de explicar que después de 9 operaciones y de no tener ninguna esperanza, siente que su paso por esta tierra debe llegar a su final.

Lo que vive es un suplicio. "He tenido ya nueve operaciones en cuatro años. Poco a poco, todos los órganos vitales se verán afectados...Cada dos o tres segundos, siento descargas eléctricas. Estoy al máximo de mi morfina. Han intentado dosis más altas pero casi muero...Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna", relata.

Sin embargo, en Francia su caso ha desatado todo un debate legal, pues la eutanasia en ese país no está autorizada. Según el diario La Vanguardia, el hombre solo tiene una esperanza jurídica: "la norma –la ley Claeys-Léonetti– que desde 2016 permite la sedación profunda y continuada hasta morir en el caso de pacientes cuyo pronóstico vital sea "de corto plazo", es decir, solo para enfermos terminales. No es la situación de Alain, quien pretende que su historia promueva un cambio en la legislación"

"Soy consciente de que los días siguientes van a ser duros, pero he tomado una decisión y estoy en paz... no quiero morir como un vegetal que se deja marchitar", explica en su perfil de Facebook.

¿Por qué Facebook censuró su video?

En Facebook, los contenidos vinculados con el suicidio asistido, el final de la vida o la automutilación, están sometidos a una serie de normas para conciliar seguridad de los usuarios y libertad de expresión, como refleja el caso del francés Alain Cocq.

Este hombre de 57 años, aquejado de una enfermedad incurable, y que reclama un final de vida "digno", anunció en la noche del viernes al sábado que cesaba cualquier tratamiento y se dejaba morir en directo en Facebook.

Pero la plataforma anunció el sábado que bloqueaba la difusión del video de Cocq.