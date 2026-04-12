En la noche de este domingo 12 de abril se dará una nueva eliminación en la casa más famosa de Colombia. Esta semana de juego ha sido bastante particular, ya que ha estado llena de problemas, rebeldía, castigo y expulsión.

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En estos días se vivió una pelea muy fuerte en la casa, los protagonistas fueron Alejandro Estrada y Eidevin por diferentes cruces de palabras entre ellos.

El hecho de que Eidevin terminar haciendo en la expulsado por votación del público desestabilizó y puso furiosos a varios participantes del Reality, sobretodo a Karola y a Juanda Caribe.

Ambos habitantes no dudaron en explotar contra el actor y empezar a lanzarle ataques verbales llenos de ofensas.

Pensé que Alejandro también ha mostrado un juego de estrategia y un toque de “manipulación”, según diferentes internautas, se ha mostrado cansado por la grosería sobre todo por parte de Karola.

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Cómo es costumbre en cada domingo de eliminación, en la mañana se lleva a cabo un brunch en donde todos los famosos que están en la placa responden preguntas polémicas y hablan sobre quién podría ser la persona que abandona la casa.

Entre quién es el más falso, quién tiene el juego más sucio, quién es el más manipulador, entre otras, los dos participantes elegidos casi siempre eran Alejandro Estrada y Karola.

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En un dado momento en el que Karola no dejaba terminar a sus compañeros de hablar, Alejandro ya no aguantó y se fue en contra de ella dando sus argumentos de por qué no la tolera.

“Para con tu gritadera, es absolutamente desesperante, con eso no controlas a nadie. Sencillamente lo que hace es aburrir la gente y aburrir los que manejan el micrófono para que controlen su dialogo”, dijo el famoso actor.

Además la acusó de tener un “juego sucio”: “Es sucio venir a decirle a cada quien cosas y meterse con cada quien cada que se te antoja y dices ‘yo soy la que controla y yo me siento acá y yo digo y yo hago y yo grito’. No, eso es sucio y punto, me tiene hastiado tu manera de jugar, hastiado me tiene tu manera de jugar”, añadió.

Por último, habló de la eliminación y dejó claro que si ella es la que abandona la casa, es acorde al castigo por la grosería.

“Por eso hoy Colombia tomará una decisión. Si soy yo compañeros, bien la lograron, pero si es ella, es merecido porque es una placa de castigo a la grosería que usted ha tenido. Es grosera y punto y eso es un juego sucio. He dicho”, concluyó.