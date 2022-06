Alejandro Gaviria le siguió el juego a Santiago Alárcon y reveló la pasión que comparten

Santiago Alarcón, recordado por su papel protagónico en el Man, es Germán (novela del canal RCN), sorprendió este jueves a todos sus seguidores y compartió un sarcástico mensaje en redes sociales, donde pidió el favor de que no lo sacaran de contexto.

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido actor se mostró bastante efusivo y aseguró que apoya completamente al ingeniero. No obstante, en ningún momento mencionó a Rodolfo Hernández.

El artista aprovechó el triunfo de Atlético Nacional sobre Junior de Barranquilla gracias a la anotación de Jhon Duque para hacer un juego de palabras y felicitar al conjunto verdolaga, ya que el mediocampsita es ingeniero industrial graduado de la Universidad de los Andes.

“Voy a muerte con el ingeniero y con Duque. No me saquen de contexto, por favor”, fue el mensaje que escribió Alarcón para acompañar la publicación, la cual se hizo viral rápidamente en las distintas redes sociales.

Tras la popularidad que tuvieron las divertidas declaraciones, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, no quiso quedarse atrás y también compartió una fotografía del volante de marca. Asimismo, aseguró que “¡viva el ingeniero!”.

El integrante de la Coalición Centro Esperanza recibió cientos de comentarios luego de publicar la imagen del futbolista y muchos internautas le preguntaron si era hincha de la escuadra antioqueña.

Ante estas inquietudes, el exprecandidato presidencial manifestó que es seguidor de Atlético Nacional desde pequeño. Además, reveló que de joven iba bastante seguido al Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

“Soy hincha desde chiquito. Fui la primera vez al Atanasio Girardot por allá en el año 1973. ¡Vamos con toda!”, puntualizó Gaviria, quien celebró el paso del club verdolaga a la final del Fútbol Profesional Colombiano.

Desde chiquito. Fui la primera vez al Atanasio por allá en 1973 — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 16, 2022

Cabe recordar que el antioqueño confirmó su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro en la segunda vuelta. Sin embargo, tal como lo hizo durante su campaña, no escondió sus reparos frente a algunos planteamientos del líder del Pacto Histórico.

“Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”, precisó.

De acuerdo con el exministro, el cordobés se ha esforzado por “articular una visión de cambio” respetando el debate, presentando ideas y haciendo propuestas, mientras que el ingeniero no lo ha hecho.

“Desde un punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que simplemente ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz, pero oportunista. He criticado por muchos años la demagogia anticorrupción, me parece oportunista e inconveniente. Acaba con la confianza en las instituciones, va minando poco a poco la idea de la democracia. Todo en busca de un interés electoral”, agregó Gaviria.

Al igual que el exrector de la Universidad de los Andes, el actor Santiago Alarcón anunció recientemente que votará por Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales, las cuales se realizarán este domingo 19 de junio.

“Mi voto será por Francia Márquez Mina y su fórmula presidencial, Gustavo Petro. ¡Finjan sorpresa!”, precisó el artista, que afirmó que la activista caucana tuvo mucho que ver en su decisión.