Alejandro Santamaría se confesó sobre su primera borrachera

El artista se confesó y dijo que sus borracheras han sido en Bogotá, y lo que más se consume es guaro (o sea, aguardiente), “pero cuando se está entusado, se mezclan todos los tragos” y esto desencadena, que se llame a (el o la) ex.

Además, dijo que su primera borrachera fue “cuando tenía 16 años”, sin embargo, la respuesta que obtuvo de la chica a la que llamó cerca de las 3 de la mañana, fue que lo “mejor era que habláramos al siguiente día, en sano juicio”, comentó entre risas al recordar el icónico momento, que claramente, no quisiera repetir.

“La letra de la canción Borrachera , se trata de ese ciclo constante en el que uno está cuando está entusado, que uno recae en eso que no quiere que es volver a llamar, volver a buscar. Recae en llamar a exnovias... lo más duro es no acordarse bien, uno qué dijo” en la llamada.

Entre tanto, también habló de sus proyectos para lo que resta de este 2023, y los planes y proyectos que tiene: “Viene mucha música, viene una canción en (este mes de) noviembre que es escrita por otro artista que no la iba a usar, él me preguntó que si me gustaba, que si la quería grabar, y la verdad es tan buena, que le dije que sí, de una”.