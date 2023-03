Alicia Keys en Colombia: fecha y precios de boletería

Debido a la abrumadora demanda, Alicia Keys, ícono mundial de la música y ganadora del premio Grammy, anunció las fechas de su gira Alicia + Keys World Tour en América Latina para 2023.

Producida por Live Nation, la gira latinoamericana arrancará el 3 de mayo en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro, Brasil, con paradas en Argentina, Chile y Colombia, antes de concluir con tres noches en México, en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Alicia Keys, en concierto. - Foto: GC Images

En cuanto a Colombia, Alicia Keys confirmó su show en Bogotá de la mano de Ocesa Colombia y Live Nation el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena, y promete no solo cantar las canciones de su reciente álbum, también aquellos temas emblemáticos de su carrera artística.

Éxitos como Fallin, No one, If I Ain’t Got You, Superwoman, Karma, How Come You Don’t Call Me, entre muchas más, serán las que los asistentes podrán disfrutar en la presentación de esta artista.

“¡¡Fam de Latinoamérica!! ¡¡¡¡¡¡¡Por fin está pasando!!!!!!!!!! 🥳 🥳 🥳 ¡¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando sobre esto!! ¡¡¡Teníamos que hacer que suceda!!! ✨✨✨✨¡No puedo esperar a verte y perdernos en la música!! Entradas disponibles a partir del miércoles, 22 de marzo en AliciaKeys.com”, escribió la cantante en su post.

Los conciertos por Latinoamérica llegan después de una gira europea con todas las entradas agotadas y una exitosa gira norteamericana en 2022 que contó con un nuevo diseño de escenografía, iluminación y vestuario.

En cuanto al precio de las entradas, estas oscilarán en entre los 300 y los 600 mil pesos. Como ya es habitual en los conciertos colombianos, primero habrá una preventa. Esta irá del 27 de marzo al 29 de marzo, o hasta agotar 800 boletas disponibles.

Respecto a la venta general, esta empezará el 29 de marzo y las entradas se podrán conseguir en tuboleta.com.

Alicia Keys es una cantante, compositora, música, productora, actriz consumada, empresaria y una poderosa fuerza en el mundo del activismo. Desde el lanzamiento de su monumental álbum debut en 2001, Songs in a Minor, Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un repertorio incomparable de éxitos y logros.

Alicia se ha convertido en la artista femenina de R&B número 1 del milenio con certificación RIAA, con más de 27,5 millones de ventas digitales certificadas en todo el mundo (EE. UU.) y 20 millones de ventas de álbumes (EE. UU.).

La cantante es muy reconocida a nivel mundial no solo por su talento sino porque de un tiempo para acá tomó la decisión de no volverse a maquillar y mostrarse al natural. Su primera aparición así fue en el evento previo a la final de la Champions League 2016, en Milán, donde la cantante causó una explosión de comentarios en las redes sociales sobre su rostro lavado.

El segundo llegó en la alfombra roja de los BET Awards, en donde fue la única estrella al natural y eclipsó a los vestidos de famosos diseñadores.

Alicia Keys. - Foto: A.F.P.

Pero Keys había tomado la decisión mucho antes, cuando su fotógrafa le recomendó aparecer sin maquillaje en su último disco In Common, para hacerle honor a la letra de la canción.

Tres días después, la cantante estadounidense publicó una carta en el periódico Lenny Letter, en la que describió que nunca se había sentido tan bella, segura y sexi, y por eso decidía salir de los cánones de belleza impuestos desde la niñez.

Con esta decisión, la cantante reivindicó las libertades femeninas en la farándula y se ratifica orgullosa de ser negra. Además, cabe recordar que es muy exitosa a nivel mundial, pues ha logrado vender más de 75 millones de discos y ha ganado Grammy’s por su carrera musical. .

A sus 42 años, Alicia Keys sigue recorriendo el mundo con su música y llevando un mensaje de empoderamiento a las mujeres que les da un poco de vergüenza mostrarse como son, pues hace poco la artista compartió en sus redes una foto de las estrías producto de sus dos embarazos, el de Genesis Ali y el de Egypt Daoud.