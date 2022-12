“Amanecí en su casa”: la polémica confesión de Sara Uribe

Desde hace varios años Sara Uribe viene cautivando a los colombianos con su hermoso rostro, derroche de personalidad y cuerpo de infarto. Para nadie es innegable la belleza de esta modelo y presentadora, que desde que se dio a conocer en la farándula nacional, ha dejado a más de un colombiano enamorado.

Sara Uribe trascendió en la farándula colombiana gracias a su participación en el polémico reality buscatalentos del canal RCN, Protagonistas de novela, donde se destacó a tal punto que fue de las concursantes favoritas y quedar en primer lugar.

Desde entonces, han sido varias las producciones televisivas en las que ha participado e incursionado como presentadora de varios formatos de la pantalla chica, ganando gran reconocimiento por su talento frente a la cámara. Además, también ha trabajado como modelo y empresaria, abriendo su propio salón de belleza.

En sus inicios estuvo como presentadora del canal RCN, pero posteriormente también presentó algunos programas en Caracol Televisión y canal Uno. Actualmente, se encuentra alejada de la televisión nacional y crea contenido para redes sociales, además de su labor como empresaria y madre de Jacobo, el pequeño fruto de su relación con el futbolista Freddy Guarín.

Cabe recordar que Uribe terminó con el deportista y tuvo que empezar su vida de ceros, puesto que estaba viviendo con su entonces pareja en Brasil, pero al complicarse las cosas decidió volver a Colombia. “Nos vinimos, con el dolor en el alma, ustedes no saben lo que lloraba en ese avión. Se me caía la vida, se me derrumbaba tener que dejar a alguien; amándolo con todo mi ser y mi corazón. Dejar una vida, que para muchas personas era de ensueño. Y venirme con lo que teníamos y ¿qué cara le doy al mundo? ¿Cómo le digo al mundo que tengo que volver a empezar?”, dijo.

Ahora, un tiempo después de que Sara ya se ha estabilizado en su país, nuevamente es una de las caras más reconocidas y también que da mucho de qué hablar cada vez que hace confesiones sobre su vida; una de esas fue la que posteó recientemente en sus historias de Instagram donde escribió: “Me emborraché para olvidarme de él y amanecí en su casa”.

Ante este comentario, muchos de los seguidores se sintieron identificados con la situación y comentaron: “Jaja lo más real del universo”, “Jajajajaja masoquista jajaja aunque es rico jajaja”, “me río o lloro porque es verdad eso pasa”, “el día siguiente uno dice que v** en serio después de gozarse la noche”.

También surgieron los rumores sobre quién es la persona a la que se refiere Sara Uribe, ya que en días pasados se dijo que su expareja Freddy Guarín habría terminado la relación que tenía con una joven veterinaria llamada Pauleth Pastrana, por lo cual muchos creen que podría tratarse de él.

Los rumores sobre una posible ruptura entre la pareja se dispararon por un detalle que notaron varios de sus seguidores y es que dejaron de seguirse en sus cuentas oficiales de Instagram, lo cual llamó la atención de muchos y dejó todo tipo de comentarios que involucraban a la modelo y presentadora paisa.

“Qué manera de amar, este man está como los indigentes de a poquito en cada esquina”, “Lo mismo de siempre, él es un inestable”, “Eso era de esperarse”, “Seguramente se volvió a enamorar”, “Que busque a Sara, o sería Sara que los hizo pelear”.

En una dinámica que realizó Uribe, un seguidor le preguntó si retomaría nuevamente la relación con el futbolista Freddy Guarín, padre de su hijo Jacobo. Ante la pregunta, Uribe no tuvo palabras para responder, por lo que movió la cabeza repetidamente, dejando clara su negativa.