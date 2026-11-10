Nuevos elementos han salido a la luz sobre el vínculo que habrían mantenido el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, mujer que, de acuerdo con las conversaciones divulgadas recientemente, habría conseguido contratos con entidades estatales con la supuesta intermediación del exmandatario. El caso ha sido relacionado con los llamados ‘sexocontratos’, una polémica que ha generado numerosas reacciones.

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La periodista Darcy Quinn dio a conocer un video que aportaría nuevos detalles sobre la cercanía entre ambos. En las imágenes se observa una videollamada entre Petro y Jiménez, así como un intercambio de mensajes a través de Facebook.

Uno de los aspectos que despertó especial atención es el nombre del perfil desde el cual, aparentemente, el entonces mandatario sostenía la conversación. Según el material divulgado, la cuenta aparecía identificada como Andrés Maldonado Beltrán, una identidad diferente a la del exjefe de Estado.

Durante el intercambio, se escuchan y observan mensajes de contenido sexual dirigidos a Jiménez, además de comentarios sobre su apariencia y algunas solicitudes para que se pusiera de pie. También se hace referencia a un posible encuentro presencial entre los dos.

Otro detalle que llamó la atención aparece al cierre de la grabación. Después de que termina la videollamada, queda visible el perfil de Facebook desde el que se habría comunicado Petro, identificado con el nombre de Andrés Maldonado Beltrán.

La difusión de este material vuelve a poner el foco sobre las conversaciones y la relación entre el expresidente y Jiménez, en medio de los señalamientos que han trascendido públicamente y que deberán ser objeto de las verificaciones correspondientes.

Ante esto, Andrea Petro, hija del exmandatario, habló sobre las nuevas grabaciones, mencionando que no considera correcto que Jiménez hubiera grabado a escondidas a su padre.

La empresaria defendió la privacidad de su progenitor, apuntando que la exposición mediática no puede ser un arma contra las personas.

“Grabar a escondidas a mi padre, registrar sus conversaciones privadas y conservar ese material para utilizarlo deliberadamente como instrumento de presión, exposición y manipulación de la opinión pública constituye un hecho de enorme gravedad. La intimidad no puede convertirse en un arma ni la confianza en una trampa”, escribió.

“Que se investiguen las denuncias y se respete el debido proceso, pero que también se examine la utilización deliberada de material privado y la vulneración de derechos fundamentales”, agregó, pidiendo que los procesos se lleven a cabo como corresponde.

Por último, la hija del exmandatario señaló que la justicia debe tomar decisiones para esclarecer lo sucedido.

“Ninguna denuncia otorga licencia para vulnerar la dignidad ajena. La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones”, concluyó.