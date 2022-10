“Aquí está tu sugar Mommy”, Jessi Uribe busca a mujer que le dedicó curioso mensaje en Instagram

Jessi Uribe es uno de los artistas que ha logrado sobresalir en el género de la música popular; no solo ha conquistado a Colombia y a varios países del mundo, si no además ha logrado meterse en el corazón y en los suspiros de muchas mujeres.

Asimismo, en sus redes sociales, el artista suele compartir detalles de su vida privada y laboral con sus más de seis millones de seguidores, quienes están muy pendientes para hacerle comentarios divertidos, críticas o brindarle su apoyo en algunas ocasiones.

Sin embargo, en las últimas horas una publicación en las historias de la aplicación del artista llamó la atención, debido a que está buscando una fanática en particular y que se volvió viral por una solicitud que le hizo la fanática al cantante de música popular.

En ese orden de ideas, la historia comienza con la fotografía que publicó una señora en uno de sus conciertos, mientras sostiene un cartel que dice: “Jessi, aquí está tu ‘sugar mommy’”. De igual manera, junto a la mujer aparece un recuadro en la parte superior donde se puede interpretar que la imagen fue tomada en Guatemala y el siguiente mensaje: “Que alguien me diga cómo se llama, cómo aparece en Instagram??”.

No obstante, el intérprete de Mi debilidad no ha dado nuevas noticias respecto a la búsqueda de esta mujer o de sus intenciones. Sin embargo, en otra publicación dejó muy poco a la imaginación y pone a suspirar a sus millones de seguidores; aparecía con poca ropa, generando opiniones divididas en las redes sociales. Esta no sería la primera vez que postea imágenes sensuales en Instagram.

En la foto aparece semidesnudo con una camiseta tipo esqueleto, cubriéndose el torso y parte de su entrepierna. Como era de esperarse y sin dudarlo, de inmediato, muchas personas reaccionaron con algunos comentarios elogiando y otros criticando la publicación.

“Jessi saque videos con su esposa tan bonita para que no haya malos comentarios cuide su hogar les deseo todo lo mejor; bendiciones”, “Tremenda pinta, pero no te olvides de tu estilo criollito”, “Ya deje de estarse exhibiendo, haga buena música”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista colombiano.

Por su parte, otros decidieron elogiar su físico, en especial mujeres, y hasta le pidieron que abriera una cuenta en OnlyFans -servicio de suscripción de contenido ‘subido de tono’-.

“Me hace regañar”, Paola Jara a fan que intentó besarla en pleno concierto

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más reconocidas hasta la fecha. Tanto su carrera profesional como su vida sentimental con el también cantante Jessi Uribe han marcado tendencia en la opinión pública.

Esta vez, en medio de una presentación que la artista realizó en El Playón, Santander, Paola se tomó un momento para interactuar con su público. Entonces, uno de sus fanáticos subió al escenario y le hizo una particular petición.

El seguidor de la cantante le pidió en que le diera un beso, lo que provocó que Jara se sonrojara. Sin embargo, ella supo manejar la situación y solo permitió que el fanático le diera un beso en la mejilla.

Además, le dijo a los presentes en el evento: “Con pico no porque me hace regañar de mi esposo”. Este momento fue inmortalizado a través de un video subido por la misma Paola Jara a su cuenta oficial de Instagram.

Además de agradecer por el cariño de su fanaticada, también se puede ver en el video la emoción con la que baja el hombre del escenario tras haber cumplido su cometido de tomarse una foto cerca con la artista paisa.

La publicación de Paola Jara ya cuenta con más de 22 mil ‘me gusta’ y más de 100 comentarios. Entre estos últimos destaca el de su propio esposo, Jessi Uribe, quien jocosamente respondió a lo dicho por su esposa afirmando: “Dale tranqui amor, que a mí me dan más”.