Aries, Escorpio y otros signos del zodiaco que enfrentarían retos este miércoles 14 de enero, según Nana Calistar

Nana Calistar, la astróloga mexicana que irrumpió desafiando la forma convencional de entregar el horóscopo, destaca con fuerza en las redes sociales.

Su enfoque directo y sin filtros la catapultó a una marca personal icónica, abriéndose camino en el mundo astrológico, el cual llama la atención en la actualidad.

Plataformas como redes sociales y blogs han creado un espacio donde el horóscopo y todo lo relacionado con los signos del zodiaco son de interés general tanto para hombres como para mujeres.

Signos del zodiaco que recibirán dinero. Foto: Getty Images

Horóscopo de este miércoles 14 de enero de 2026

Aries

“Cambios de planes de última hora te sacarán de tu zona de confort, pero no te sulfures, porque muchas veces lo que no se da es porque algo mejor viene en camino. Te enterarás de que una amistad anda hablando mal de ti, y aunque al inicio te arda el coraje, con el tiempo agradecerás que la vida te quite gente falsa del camino. Un familiar podría enfermarse, pero no es de gravedad; con cuidados y atención saldrá adelante en pocos días, así que calma y fe”.

Tauro

“Una fiesta que ya dabas por hecha podría cancelarse de último momento, pero no te deprimas, porque antes de que termine la semana llegará una noticia especial que te levantará el ánimo. Este es un buen momento para iniciar de cero y demostrarle al mundo, pero principalmente a ti, quién eres y hasta dónde puedes llegar cuando te decides a dejar el miedo atrás”.

Géminis

“Se vienen cambios importantes que te van a obligar a madurar a la mala o a la buena, y esta vez ya no habrá medias tintas. Mandarás bien lejos a personas que te traicionaron a tus espaldas, incluso a una amistad muy querida, pero necesaria de soltar. Duele, sí, pero más duele seguir rodeado de gente que te sonríe de frente y te apuñala por detrás. Ya basta de hacerte el fuerte cuando por dentro estás cansado de aguantar”.

Cáncer

“No tengas miedo de decir lo que sientes, porque has endurecido el corazón más de lo necesario. Eso no es fortaleza, es cansancio acumulado por personas que te fallaron o jugaron chueco en tu pasado. A veces te dan ganas de buscar a alguien que ya se fue, porque la soledad siempre ha sido tu talón de Aquiles, aunque últimamente has aprendido a convivir con ella y hasta a sacarle provecho”.

Leo

“Un amor de una noche podría dejarte más confundido o confundida de lo que esperabas, porque aunque digas que no te importa, el corazón luego hace berrinche solo. No te hagas ilusiones de más ni pongas expectativas donde solo hubo emoción momentánea. Ojo con amistades falsas que andan ladrando peste y media sobre ti y los tuyos; ya es momento de poner un alto con educación, pero con firmeza, porque quien no suma, estorba”.

Virgo

“Tu carácter podría jugarte en contra en un negocio o proyecto que tienes en mente, así que bájale dos rayitas al control y aprende a escuchar. Se aproxima una oportunidad de cambio laboral que te pondrá tenso o tensa, porque no sabrás qué camino tomar; aquí no hay medias tintas, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte el corazón, pero con la cabeza bien fría”.

Libra

“Se abren oportunidades para conocer nuevas amistades, pero aquí tendrás que usar bien la cabeza y no solo el corazón, porque no todo el que se acerca trae buenas intenciones. Hay personas que solo buscan sacar información o algún beneficio de tu parte, así que observa más y confía menos al inicio. Cuídate de accidentes en el trabajo o en la calle, no andes a las carreras ni distraído, porque un descuido podría salir caro”.

Escorpio

“Mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes, porque podrías terminar en el hospital por no poner atención donde pisas. Baja un poco el ritmo y cuida tu cuerpo, que no es de fierro. Deja de criticar el trabajo de los demás y concéntrate en el tuyo, porque por andar metiéndote donde no te llaman podrías perder algo que sí vale la pena y que has construido con esfuerzo”.

Sagitario

“No permitas que te manipulen ni te traten como títere; recuerda que tú tienes la última palabra sobre tu vida y nadie más. Podrías sentir rencor hacia una persona que te traicionó, pero la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar errores; tú decidirás si vale la pena aceptar disculpas o seguir tu camino”.

Capricornio

“La vida se va a encargar de ponerte en el camino exactamente lo que mereces, pero no esperes que te caiga del cielo: tendrás que lucharle, moverte y demostrar que sí lo quieres. Has tenido grandes oportunidades de tener cerca a la persona que te importaba, pero las descuidaste por aferrarte a alguien que ya no va a volver o que solo vive en tus recuerdos. Ya es momento de aceptar la realidad y dejar de esperar lo imposible”.

Acuario

“Te enterarás del rompimiento de una relación de amistad, y aunque al principio te saque de onda, entenderás que era necesario. Hay muchas posibilidades de un viaje, de cambiar de carro o incluso de domicilio; no tengas miedo de darte tus gustitos, que no todo en la vida es ahorrar y aguantar. También se ven problemas familiares, pero todo se acomodará cuando hables claro y aclares el show sin rodeos ni medias verdades

Piscis

“Si tienes pareja, será muy importante que controles tu humor y dejes de traer pleitos del pasado al presente, porque eso solo enciende fuegos que ya estaban apagados. No todo se vale con el pretexto de “así soy”, aprende a respirar antes de reaccionar. Vienen días de mucha reflexión y una semana intensa de cambios donde bufarás a dos que tres personas que se atraviesen en tus planes; no te sientas culpable por poner límites, a veces eso también es amor propio".