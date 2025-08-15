Armie Hammer vuelve a generar revuelo en Hollywood, aceptó públicamente haber drogado a Jhonny Depp

Armie Hammer, conocido actor estadounidense, vuelve a dar de qué hablar luego de admitir públicamente en su pódcast, Armie HammerTime, que solía drogar a personas con marihuana, incluyendo a personalidades como Johnny Depp.

Hammer, reconocido por su papel en la película Call Me by Your Name, confesó que durante la promoción de la película El llanero solitario, en 2013, intoxicó a Depp hasta dejarlo “superdrogado” en una rueda de prensa, lo que llevó a que el equipo de filmación prohibiera que estos actores salieran juntos en la gira promocional.

Hammer reconoció que en esa época consumía entre 15 y 20 cigarrillos de marihuana diarios y que le encantaba “envenenar a la gente” con esa sustancia. Las revelaciones llegan años después de que el actor se viera envuelto en un pleito legal en el que se le acusó de abuso y conductas extremas, de las cuales fue absuelto por falta de pruebas.

La Bichota hará historia

Karol G hará historia el 5 de septiembre, luego de confirmarse que encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL transmitido en vivo y de forma gratuita por YouTube, desde el Arena Corinthians en São Paulo, Brasil.

El espectáculo en el que participará la Bichota forma parte del NFL São Paulo Game 2025, que abrirá la temporada con un emocionante partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. Tras el anuncio, la paisa calificó la oportunidad como “un verdadero honor” y expresó su emoción por llevar la energía y cultura latina a un escenario global.

Se espera que Karol G interprete canciones de su álbum Tropicoqueta y esté acompañada de creadores de contenido de YouTube y artistas sorpresa. En el evento, la cantante Ana Castela interpretará el himno brasileño, y Kamasi Washington, el himno estadounidense.

Se quejó de un bebé

La tenista canadiense Emma Raducanu está en el ojo del huracán, luego de protagonizar una polémica durante su partido contra Aryna Sabalenka en el WTA 1000 de Cincinnati 2025. Durante el encuentro, la deportista se quejó con visible molestia ante la jueza de silla porque un bebé no dejaba de llorar en las gradas, afectando su concentración en un momento crucial del tercer set.

Raducanu, muy incómoda, preguntó irónicamente a la jueza si podía hacer que expulsaran a un niño del estadio, a lo que esta última respondió afirmativamente tras el apoyo de algunos espectadores. La jueza indicó que podía llamar a alguien para solucionar la situación, pero que el partido debía continuar. La actitud de la tenista ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, que aseguran que debe tener más tolerancia y respeto hacia los asistentes. Al final, Raducanu terminó perdiendo el encuentro, tras más de tres horas de intenso juego.

¿Se casaron?

El famoso cantante Ed Sheeran y el actor de Harry Potter Rupert Grint sorprendieron a sus seguidores con una boda ficticia en el explosivo video de la canción A Little More, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

El video continúa la historia iniciada en el icónico video Lego House, de 2011, en el cual se ve al actor de esa saga saliendo de prisión y reencontrándose con Sheeran en una trama llena de humor y momentos surrealistas. Ahora, 14 años después, ambos protagonizan un video que marca el regreso creativo y audaz de Sheeran, cuyo próximo álbum, Play, se estrenará el 12 de septiembre.

Se despachó contra Superman

El reconocido actor colombiano John Leguízamo arremetió públicamente contra Dean Cain, el exprotagonista de la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman, y quien personificó al superhéroe, tras su anuncio de querer unirse al ICE, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas.

En un video publicado en Instagram, Leguízamo criticó duramente a Cain, calificándolo de “imbécil” y “perdedor”, por decidir ser agente de ICE, cuestionando su integridad como persona.

El enfrentamiento surge en medio de tensiones sobre políticas migratorias en Estados Unidos. La postura de Leguízamo ha recibido apoyo de varios artistas y figuras públicas, mientras que Cain ha respondido con comentarios mesurados, defendiendo su deseo de servir y proteger a su país.

Mensajes sexuales con menores

Kate Bowman, esposa de Mickey Madden, exbajista y miembro fundador de la agrupación Maroon 5, solicitó el divorcio tras acusar al músico de violencia doméstica. La petición fue presentada semanas después de que Bowman denunció que Madden la agredió físicamente el 21 de julio en su hogar en Los Ángeles, tras descubrir, en el teléfono del músico, mensajes altamente sexuales y perturbadores dirigidos a menores de edad, específicamente dos adolescentes.