Así ‘bombardearon’ a Pipe Bueno por su ‘outfit’ fuera de tono en Milán

El cantante tiene una relación desde hace algunos años con Luisa Fernanda W. Su relación comenzó en medio de la polémica, pues varios criticaron en su momento que comenzaran tan pronto sucedió la muerte de Legarda, ex de W, pero con el tiempo muchos se han dado cuenta de que su amor es real.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no se han casado, conviven en unión libre. | Foto: Instagram: @pipebueno

La pareja ya ha subido contenido sobre su viaje y varios comentarios se han centrado en Pipe, especialmente por un outfit que usó. El cantante subió a su Instagram una imagen en la cual se le puede ver con una chaqueta de cuero negro, la cual está acompañada por un particular pantalón, también negro, que tiene diversos detalles blancos.

Y debido a eso, diferentes internautas aseguraron que esa ‘pinta’ no le favorecía al cantante y que lo mejor que podía hacer era cambiarla. Incluso, algunos llegaron a pedirle que “la botara y la quemara”.

Críticas a Pipe Bueno por particular outfit

“Pipe, tú siempre tienes buen gusto y no entiendo qué pasó esta vez”, “Pipe, querido, te hace falta mucho para saber de moda”, “Ni tú ni Luisa Fernanda saben de moda”, “Pero qué te pasó, Pipe, si tú sabes cómo vestirte” y “En definitiva, lo mejor es que te dejes asesorar de alguien experto”, fueron algunos de ellos.

Por ahora, el artista no se ha referido a los comentarios y es muy probable que tampoco lo haga, ya que en la mayoría de las ocasiones hace caso omiso a las críticas.

Y en la actualidad, hace parte de Yo me llamo , reality que se emite de lunes a viernes por el canal Caracol y que es lo más visto de la pantalla chica, de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

En la actualidad, Pipe hace parte del programa 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma, 42:10, Capítulo 18: Los imitadores tienen 90 segundos para convencer al jurado | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”, comentó.