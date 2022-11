Así festejó Chyno Miranda su cumpleaños desde la clínica de rehabilitación donde está internado

Desde hace varios meses se habla sobre la delicada situación de salud que estaría atravesando el cantante venezolano Chyno Miranda, conocido por haber hecho parte del grupo Chino y Nacho con canciones reconocidas como Me voy enamorando, Andas en mi cabeza, entre otros temas.

Sin embargo, a pesar de haber llegado a los principales listados de la música latina, la agrupación se disolvió y cada uno decidió seguir por su camino. Ahora se sabe que Miranda tuvo una grave enfermedad que le dejó secuelas con las que ha tenido que lidiar. A esto se suma la polémica familiar que hay entre la madre del cantante, Alcira Pérez, y Astrid Dayana Torrealba Falcón, su novia.

Ahora, recientemente, se conoció que la familia de Jesús Alberto Miranda Pérez -nombre del artista- lo visitó en El Cedral, centro de rehabilitación donde se encuentra, para celebrar su cumpleaños número 38. En una reciente entrevista con el programa Despierta América de Univisión, la madre del artista dio detalles del estado en el que se encuentra su hijo y de lo que fue su celebración.

“Lo primero que hago siempre que lo veo es abrazarlo, Dios te bendiga mi muchacho, él sabe que yo no lo dejo, no lo abandono. Quiero verlo feliz y sano, verlo con gente que lo quiere y lo aprecia. A él le encanta su familia, le gusta que su familia esté a su lado y acá no le gusta porque no se pudo. Él se va a levantar, él estaba muy bien en la anterior clínica, pero yo sé que con nosotros estará bien”, señaló.

Además, dijo que ella y la novia de su hijo lograron llegar a un acuerdo para cambiar los días de su visita, con el fin de que su familia pudiera compartir con Chyno, la fecha de su cumpleaños, ya que, normalmente, Alcira lo visita los lunes, miércoles y viernes, mientras que Astrid lo hace los martes, jueves y sábados.

Mamá de Chyno Miranda denunció que ha recibido amenazas

Recientemente, la madre del cantante, Alicia Pérez, hizo pública una denuncia que interpuso ante la Fiscalía, asegurando que ella y su sobrina Yarubay Zapata Pérez estarían recibiendo amenazas de muerte a través de varios mensajes de las redes sociales.

“Hemos sido atacados, amenazados, entonces estamos temiendo por nuestra vida. (...) Yurubay Zapata es mi hija, es el apoyo de Jesús Alberto. (...) No son dos bandos, somos uno solo, que estamos por el bien común, que es por la sanidad y por la vida de mi hijo”, señaló la mujer para el programa Despierta América, de Univisión.

Incluso, hace varios días, la mamá del artista concedió una entrevista al periodista Luis Olavarrieta, en la que contó todo lo que está pasando con su hijo y cómo tuvo que internarlo en un centro de rehabilitación debido a su problema con las drogas.

Pérez afirmó que todo empezó en el año 2020, cuando el cantante comenzó a sufrir de ansiedad y depresión tras verse afectado por la covid-19, la culebrilla y una neuropatía periférica.

“En el año 2020, él tiene una serie de enfermedades que lo llevan a la ansiedad y a la depresión. Esto junto a la situación económica, la separación de Chino y Nacho, la convivencia ese año con tantas personas en un apartamento, ya que estábamos los suegros y yo, y ya no tenía una buena situación con su esposa”, dijo la madre del cantante.

En ese momento, el joven empezó a tener graves dolores físicos, en varias ocasiones aseguraba que no podía caminar y eso lo llevó a la depresión y la ansiedad, y a consumir sustancias que le ayudaran a calmar el dolor.