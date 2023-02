Así habló la mamá de J Balvin de su hijo y sus canciones. Una entrevista con Laura Acuña muy reveladora

Alba Mery Balvin, madre del exitoso cantante de música urbana, J Balvin, le concedió este domingo, 26 de febrero, una entrevista exclusiva a la presentadora en su programa La sala de Laura Acuña, donde reveló detalles de la carrera de su hijo.

Es así como en medio de la extensa conversación se revelaron detalles desconocidos de la vida del artista y uno de ellos fue la canción Perra, que muchos en su momento la tacharon como una ´falta de respeto hacia la mujer’. El tema lo hizo a dúo con la cantante dominicana Tokischa, una de las nuevas revelaciones del género urbano latino.

Pese a que el cantante colombiano pidió excusas públicas por el contenido del videoclip, el cual generó una gran polémica por presentar a dos mujeres de raza negra como mascotas, Laura Acuña le preguntó a Alba sobre este incidente.

En el video, J Balvin pasea a dos bailarinas como si fueran mascotas. Tokischa baila dentro de una perrera en la que hay mujeres en jaulas.

“En el mundo que ustedes se mueven, es muy fácil pasar de héroe a villano, porque te equivocaste. Pero es bueno que se equivoquen para que se hagan grandes, para tener altura de espíritu. Yo llamé a Josecito y le dije ‘no me gusta esa canción’, porque perra es otra cosa en otros países. Eso causó conmoción”, expresó la mujer.

Además, aclaró que no volvió a escuchar la canción y al momento que vio el video la sorprendió por completo, por lo que aseguró que le dijo a su hijo que ella no lo veía en ese concepto por el significado que tiene la palabra perra.

“Él (J Balvin) me dijo ´madre, estoy haciendo una colaboración (...) hay canciones muy fuertes´. Yo también digo: Rata de dos patas es una canción muy fuerte, donde se irrespeta a los señores y no pasa nada. Él me dijo ´madre, ¿o es que los señores no merecen respeto?´, yo creo que todos merecemos respeto, pero salió la Perra y eso causó conmoción”, recalcó Alba.

Para finalizar ese tema, se refirió al concepto que tiene la palabra perra en la sociedad y mencionó que entre las mismas mujeres se tratan vulgarmente. Además, recordó que su hijo le hizo caso y reconoció el error, “la generosidad de su alma, porque no es tan fácil salir ante los medios y decir ‘mamá’, me equivoqué. Porque a pesar de que se está poniendo grandecito, siempre ha respetado a sus papás”.

Laura Acuña , Alba Balvin mamá de J balvin - Foto: Fotograma, 5:30, La sala de Laura Acuña , Youtube

El 24 de febrero de 2023 se cumplió un año de la guerra en Ucrania, y un año desde que Alba despertó del coma inducido al que estuvo sometida y destacó que de ahí había aprendido a trabajar cada día por ser mejores personas.

“Estuve en cuidados intensivos dos meses, siento que me faltan muchas cosas en qué cambiar, transformaciones espirituales, los cuidados intensivos fue la mejor escuela para mí. Me enseñó más que lo vulnerables que somos. Fue un momento tan sagrado”, expresó la mamá del cantante.

Asimismo, contó que el padre de Josecito (como lo llaman en casa al artista) fue su primer y único novio y fue con quien se casó; este 2023 cumplirán 41 años de matrimonio.

Ella quería que fuera médico, pero él se decidió a la música. “Yo le dije ‘Josecito, serás grande entre los grandes, porque cuando se pone el empeño, se ponen todas las emociones, todo trabajo al servicio de un sueño, esos son los resultados. Aun con los baches y los momentos de tristeza. Y lo más importante es reconocer ‘me equivoqué’ y retomar el camino”, aseguró.

La mamá de J Balvin habló de varios temas con la presentadora. - Foto: Fotograma, La sala de Laura Acuña, Youtube

En la charla destacó una frase que le marcó la vida: “Quiéreme cuando me equivoco. Si tú te equivocas puedes retomar el camino, la vida es muy generosa. [...] yo escribo sobre la muerte desde que tengo 13 años y hay una canción que es verdad, ‘caminante no hay camino, hay camino al andar’ yo quisiera poner esa frase en la habitación de mis nietos”, destacó.

La mamá del cantante explicó, sorpresivamente: “Nunca lo he visto famoso, no lo he felicitado. La carrera de Josecito es tan importante como la carrera del portero, me siento satisfecha de que no se sienta el más finito, y que todos somos iguales. El día que te creas el cuento de ‘la estrellita’ dejarás de brillar para el mundo y para esta mamá”.