Así se vivió el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; miles de fans lloraron y cantaron su música

SEMANA llegó al lugar y habló con algunos de los seguidores del fallecido cantante.

12 de enero de 2026, 1:36 a. m.
Miles de personas se reunieron a las afueras del Estadio El Campín en Bogotá.
Miles de personas se reunieron a las afueras del Estadio El Campín en Bogotá.

En tarde del domingo, 11 de enero, más de 3.000 personas se reunieron en la plazoleta oriental del estadio El Campín, en Bogotá, para rendir homenaje a Yeison Jiménez, uno de los artistas más importantes dentro de la industria de música popular, quien falleció en medio de un accidente aéreo que, por el momento, continúa en investigación por las autoridades.

En medio de ramos de flores, velas, pancartas y recuerdos del artista, los jimenistas honraron el trabajo que realizó el artista durante varios años y cantaron algunos de los éxitos que lo llevaron a ser reconocido a nivel nacional e internacional.

Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

SEMANA estuvo presente en el lugar y habló con algunos de los asistentes, quienes mostraron el gran cariño que tienen por Yeison Jiménez y expresaron el dolor que les generó su pérdida.

Andrea Bernal, fan del fallecido cantante, confesó qué significó el artista en su carrera y la razón por la que lo siguió a lo largo de su trayectoria.

“Significó muchísimas cosas, primero que todo, la humildad y el amor tan grande que le tenía a sus fans, a la música y a todo (...) Eso quedará siempre en nosotros, en todos los que estamos acá hoy acompañándolo”.

Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Confesó, además, que estaba cumpliendo con sus compromisos laborales a la hora enterarse de la noticia y fue una de sus compañeras quien le informó. Pese a que fue incrédula ante la situación, luego lo corroboró en medios de comunicación.

Finalmente, dijo cuál era su canción favorita y el concierto de Yeison Jiménez que más disfrutó: “El Aventurero, siempre el Aventurero, y de concierto, en El Campín, fue un lleno total”.

Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

Por otro lado, uno de sus miembros del club oficial de fans compartió con este medio de comunicación cuál es su mejor recuerdo con el artista y el aprendizaje que le dejó.

“El mayor recuerdo es la humildad y lo que nos enseñó a todos, que los sueños sí se cumplen. No es necesario nacer en cuna de rico, no es necesario tener plata, no es necesario nada. Simplemente, tener ganas y tener mucho arranque para poder cumplir los sueños”, contestó.

Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Adicionalmente, dio algunos detalles de cómo fue trabajar con su equipo y ser incluido dentro de algunos de los eventos y presentaciones más importantes del intérprete de Vete y Tenías razón.

“Como parte del club de fans ya llevo 11 años y trabajando con ellos, más o menos, dos años. Los acompañé a muchos conciertos, ahí aprendí de verdad quiénes son ellos como personas, porque yo creo que muy poca gente logra ver ese otro lado, el lado de que al artista también le da hambre, que al artista también le da sueño, él también tenía sus problemas y todo, pero aun así se entregaba a la gente”, confirmó.

Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Fanáticos del cantante de música popular llegaron a las afueras del Estadio El Campín y lamentaron su muerte.
Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Para finalizar, destapó cómo fue para todo el grupo de admiradores enterarse de la muerte de Yeison y cómo fueron las reacciones a la información.

“No, pues la verdad, primero pensamos que era mentira, porque siempre ponen publicaciones falsas, en las que dicen que murió un artista o que murió otra persona de la farándula. Yo no creí, me llamaron y no creí. Ya cuando empecé a recibir dos, tres llamadas, ya se dio lo peor, la verdad nos partió el alma a todos”.

