Así suenan ‘Monotonía’ y ‘Rabiosa’ de Shakira al estilo sevillano

La música de la colombiana Shakira traspasa fronteras y sus canciones llegan a todos los rincones del planeta, enamorando a millones de personas sin importar el idioma que hablen, pues si algo tiene la colombiana es que elige a la perfección sus ritmos y letras para que todos las canten y las bailen, hablen o no español o inglés, los dos idiomas que ella usa en la mayoría de sus sencillos, en los que también se puede encontrar algo de francés, portugués y hasta árabe.

Y han sido varias las culturas que de igual manera han influenciado a la colombiana para sacar éxitos que aún hoy están vigentes, como su canción Suerte, cuyos sonidos andinos y de la pampa retumban en estadios y discotecas. O lo mismo sucedió con ‘Te aviso, te anuncio’, un tango rockero que se lo debemos a uno de los exnovios de la colombiana, Antonio de la Rúa, quien es argentino y gracias a esto Shakira incluyó sonidos de bandoneón y más en dicha canción. Y así se podría seguir con canciones como Waka waka, Hips Don’t Lie e incluso Deja Vu’ pero nunca se podría terminar.

Hoy en día el repertorio de Shakira ya es parte de la cultura pop actual y muchos aprovechan para coger las letras de la barranquillera e interpretarlas en otros ritmos que manejan mejor, como fue el caso de un trío de españoles que se dejó llevar en una tarde de mucho sol en el sur de España y se despacharon con una versión muy “sevillana” de dos éxitos de la colombiana: uno de sus más recientes sencillos ‘Te felicito’ y una de las canciones del álbum ‘Sale el sol’, que la barranquillera lanzó hace 10 años, ‘Rabiosa’.

“Te felicito-Rabiosa popurrí. Ole ole!”, escribió la cantante en el video en el que se ve a los españoles con guitarra en mano y aplaudiendo mientras hacen su interpretación de las dos canciones, primero con la más reciente y luego con el apartado de Rabiosa, generándole una gran felicidad a Shakira, quien no se ve bien, pero habría sido la que grabó el clip, que ya cuenta con 134 mil likes y casi tres mil comentarios.

“😍Qué belleza carajoooo”, comentó la presentadora de ‘Lo sé todo’, Elianis Garrido. Por su parte, el actor y cantante Karol Márquez se decantó por la frase “Qué sabrosura 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽”, añadiéndose a los aplausos de los músicos españoles. Otra que también comentó el post de Shakira fue una de sus mejores amigas, la actriz Xilena Aycardi, quien con emojis y todo escribió: “😍😍😍😍😍😍y olé!!!!!👏👏👏”.

Es cómico que sea una versión muy española la que alegre el día de la colombiana, quien ya está ultimando detalles para dejar España y radicarse de forma definitiva en Miami, Estados Unidos, a donde llegará con sus dos hijos, Milan de 9 años y Sasha de 7, luego de un proceso de separación arduo y agitado que le concedió la custodia permanente de sus hijos, dejando a su expareja, el español Gerard Piqué, con días y fechas específicas para compartir con los pequeños.

Además, España no se ha comportado tan bien con la colombiana durante los años que ella vivió allí, pues en este momento aún está vigente el lío legal que hay con la Fiscalía de ese país por un supuesto fraude de impuestos que la barranquillera no habría pagado en unos años en que ella no residía allí, pero que el Gobierno de ese país insiste en que sí y por eso debe cumplir con una condena de 8 años de prisión; sin embargo, el equipo de abogados ya está a toda marcha para lograr que Shakira quede con su nombre limpio y viva tranquila en su nueva mansión de Miami, donde también se le verá a Piqué durante algunos meses, pues se dice que acompañará a su ex y a sus hijos mientras se instalan en su nuevo hogar, al que él ya no pertenece.