Así va la recuperación de Lucas Arnau después de su compleja cirugía

El cantautor colombiano ha mostrado su mejoría a un año y medio de haber sido sometido a una cirugía. En esta se realizó un trasplante completo en su rodilla derecha. A través de sus redes sociales, el artista dio a conocer que la cirugía se había complicado después de que una bacteria entró en la herida y tuvo que ser operado nuevamente.

Después de una larga recuperación, el artista le ha estado contando a sus seguidores que, poco a poco, ha podido regresar a hacer lo que más le gusta, por ejemplo, el surf. De hecho, este lunes festivo 7 de agosto, el cantante mostró cómo surfeaba con un grupo de amigos.

En el video se puede ver su cicatriz en la rodilla. Además de esta historia, en su cuenta de Instagram subió hace unos días un video en el que muestra varios momentos de su recuperación. Junto a este escribió:

“Solo tienes que creer en el proceso, con disciplina se logra cualquier cosa que te propongas, hace 1 año y medio me hicieron una cirugía enorme para reconstruir mi rodilla y poder seguir haciendo los deportes que me gustan, hoy puedo ver el resultado!!! Gracias a Dios, a todo el equipo médico y a mi familia hoy puedo volver a hacer surf”.

“Me tengo que morir”, el crudo relato de Lucas Arnau sobre su adicción y depresión

Lucas Arnau, en entrevista con la presentadora Laura Acuña, volvió a relatar los peores momentos de su vida, cuando en plena pandemia empezó a sufrir de depresión y todo causado por una pastilla que inició como una ayuda para dormir y al final se le convirtió en su peor pesadilla.

“Todo empezó en un viaje a Europa antes de la pandemia. En el avión mi pareja de ese momento, que no era Isa, me dijo: ‘ve, tomémonos esta pastillita para dormir todo el vuelo’. Me acuerdo de que me la tomé y me supo horrible, pero efectivamente dormimos todo el vuelo y nos despertamos en Barcelona delicioso”, inicia relatando el cantante sobre cómo se inició en dicha adicción.

Después de eso, Arnau siguió consumiendo dicha pastilla porque siempre había necesitado ayuda para conciliar el sueño, además que siempre se levantaba muy temprano por “reloj biológico”. Por otro lado, de cuenta de los confinamientos de la pandemia de la covid-19, Lucas quedó atrapado en Medellín en solitario, pues toda su familia se había quedado reunida en Miami.

Lucas Arnau | Foto: Instagram @ lucasarnau

Esto empezó a jugarle una mala pasada al cantante y las pastillas se volvieron su único recurso para calmarse, ya no siendo una diaria, sino varias al tiempo, al punto de llegar a consumir hasta 20 para poder obtener el efecto que en un inicio lo volvió adicto. “Yo viví un infierno con esa vaina muy grande… Es una pastilla que venden de venta libre, es zopiclona, no tomen eso, en serio”, advierte el intérprete de Te doy mi vida.

El momento más duro de Lucas con su adicción fue cuando se dio cuenta de que ya no era capaz de contar las pastillas en su mano porque se le caían de la cantidad tan grande que tenía que tomarse, todo esto acompañado de episodios de depresión grandes que desencadenaron un deseo en el artista de acabar con su vida y buscar opciones para hacerlo.

Lucas Arnau ha compartido en sus redes oficiales todo acerca de su estado de salud actual. Foto Instagram: @lucasarnau | Foto: Foto Instagram: @lucasarnau

“Yo vivía en un piso 22 y todos los días salía al balcón y pensaba: ‘juepu** cómo me tiro, cómo hago para tirarme de acá, me envuelvo en una cobija, pero qué va a pensar mi mamá cuando le cuenten que Lucas se tiró por un balcón, qué va a decir la gente, cómo le voy a hacer esto a la gente del edificio, pero me tengo que morir’”, dijo Arnau, añadiendo que todos estos pensamientos eran muy fuertes hasta que en un momento de lucidez llamó a su familia en Miami y pidió ayuda.

Entre sus padres y familiares lo aconsejaron para buscar ayuda profesional, entrando a rehabilitarse en Medellín y allí le ayudaron a vivir con su depresión, a manejarla y a desintoxicarse de las dichosas pastillas que casi lo hacen acabar con su vida. Por otro lado, él también reconoce que fue su familia la que lo salvó y les agradece, pues de no haberles contado sobre su situación, él no estaría en este plano.