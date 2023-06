Atención, Medellín: Feid y J Balvin se presentarían en la capital antioqueña y estas serían las fechas

Mientras que Feid es tendencia por anunciar recientemente su noviazgo con Karol G por medio de algunas salidas en público juntos, J Balvin vuelve a hacerse notar al regresar a la actividad en las redes sociales después de varios meses.

Sin embargo, aunque sea un momento de gran apogeo para ambos, sus carreras son mucho más que eso, pues son dos de los artistas colombianos más destacados de la actualidad.

Los antioqueños saben lo que es liderar listas de reproducción internacionales, así como llenar escenarios por fuera de Colombia. De hecho, el primero viene de realizar una gira en los Estados Unidos con gran éxito.

Feid estaría listo para anunciar parte de una gira en Medellín. Foto: Instagram @feid. - Foto: Foto: Instagram @feid.

Asimismo, el segundo fue recientemente escuchado por todo el mundo, ya que interpretó parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos X.

De esta manera, los dos talentos nacionales entregarían parte de su ser al volver a su tierra para una serie de presentaciones. Medellín vería a sus dos hijos nuevamente este 2023 y todo estaría listo para que hagan conciertos en la ciudad.

La noticia fue dada casi que por accidente. El periodista César Augusto Londoño compartió en su cuenta de Twitter un documento de dos páginas que fue enviado por Inder (Instituto de Recreación y Deportes) a los presidentes de Dimayor, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, en el que se detalla la agenda del estadio Atanasio Girardot para el segundo semestre del año.

Si bien el propósito del comentarista deportivo era hacer un llamado a la Alcaldía de la capital antioqueña para que se tuviera en cuenta el calendario del fútbol y ser más conscientes con el uso del recinto, lo que hizo fue terminar soltando la primicia de los conciertos de Ferxxo y J Balvin.

En ese sentido, el comunicado de la entidad gubernamental detalla que Balvin cantará el 17, 18 y 19 de noviembre en la ciudad paisa, mientras que Feid hará lo propio el 14, 15 y 16 de diciembre.

Programación no deportiva en el Atanasio Girardor @INDERMEDELLIN

29/7 Concierto Feria de Flores (9)

5/8 Superconcierto (7)

9/9 Blanco y Negro (7)

16/9 La Fórmula (7)

30/9 Tigres del Norte (5)

7/10 Raul Alejandro (7)

21/10 Blessd vs Ronaldinho (1)

3/4/5/6/11 RBD (12)

14/11 Tour… pic.twitter.com/HWdtUvilhg — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 26, 2023

No obstante, ninguno de los dos intérpretes había anunciado fechas en Colombia. Así las cosas, se desconoce si dichas presentaciones forman parte de giras establecidas por ellos, o si, por el contrario, serán shows aislados entre un tour y otro.

Por ende, se espera que los cantantes de música urbana den la confirmación oficial de la noticia, pues también cabe la posibilidad de que haya cambios o modificaciones en las fechas. Tampoco hay información de que vayan a estar en otras ciudades del país.

Entre otras cosas, cabe mencionar que el de ellos dos no fue el único concierto que terminó anunciando César Augusto Londoño, sino que con el tuit reveló los primeros detalles de la visita de músicos como Rauw Alejandro, Los Tigres del Norte y Marco Antonio Solis.

Además, Blessd organizará un partido benéfico en el que Ronaldinho hará presencia. Este cotejo se llevaría a cabo el 21 de octubre.

Finalmente, el comunicador sostiene su preocupación por el balompié nacional, pues mientras todos esos eventos suceden, “¿Nacional y Medellín dónde jugarán? 12 semanas montando con 11 conciertos en un semestre. Alcalde Daniel Quintero, llegó el momento de que demuestre que es hincha del fútbol”, dijo Londoño.

El estadio de fútbol Atanasio Girardot sería el escenario para los conciertos de los cantantes antioqueños. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

¿Por qué J Balvin se había dado un tiempo de las redes sociales?

Como se dijo antes, J Balvin estuvo algo alejado de las redes sociales. Sin embargo, no hubo razones profundas detrás de ello, sino una que sorprendió a todos.

“Se me perdió la clave de Instagram. Que la gente postee por mí”, comenzó diciendo el cantante paisa, quien se encuentra radicado en Estados Unidos, aunque en un tono un poco jocoso y, claramente, haciendo una broma sobre la necesidad de que otros indaguen sobre sus credenciales de acceso.

“Por ahí salió hoy un tema de Rápido y Furiosos, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama ‘Toretto’, es un sencillo mío, que no es un regreso porque nunca me he ido, es para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, agregó, indicando que, tras sus últimos éxitos, acababa de lanzar una canción para la franquicia de películas de automóviles.

J Balvin, reguetonero colombiano, volvió recientemente a la actividad mediática. - Foto: Foto: Tomada de Instagram

Terminó insistiendo en que no tenía forma de regresar a su cuenta de Instagram: “No tengo Instagram, ayúdenme a encontrar la clave de Instagram, no tengo esa maricada”. Por su parte, Castro aprovechó para comentar la revelación que hizo su colega y afirmó: “Y ese marica no tiene ni Facebook para recuperar eso”.

Es de recordar que en marzo un periodista de Billboard le preguntó a Balvin sobre su distanciamiento con las redes sociales, a lo que el cantante respondió que necesitaba estar más presente con su familia. “Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y mi familia”, resaltó.