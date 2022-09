Aura Cristina Geithner y Marilyn Oquendo fueron discriminadas en un hotel, ¿qué pasó?

Aura Cristina Geithner es una de las actrices con más trayectoria a nivel nacional al haber participado en importantes producciones, siendo la protagonista como en La potra zaina, el proyecto que más ha marcado su carrera. Su cara es muy conocida ya que se convirtió en un referente de las telenovelas colombianas, especialmente por sus roles como villana. Uno de los que aún se mantiene en la mente de los colombianos y de los latinos es el de Maribella Tovar en Gata salvaje.

Sin embargo, al parecer todo este reconocimiento no fue suficiente. Un lujoso hotel de Medellín, según la influenciadora y cantante Marilyn Oquendo, no la dejó entrar por su “pinta”. La joven creadora de contenidos, quien también aseguró haber sido víctima de actos discriminatorios narró lo sucedido a través de sus redes sociales.

La joven dijo que esto ocurrió en el hotel Click Clack de Medellín. Según ella, tenía programada una reunión de trabajo en el restaurante del lugar, pero no la dejaron entrar. Oquendo asegura que fue por la forma en como iba vestida que el establecimiento hotelero optó por no permitirle el ingreso. Según la reconocida influencer, una mujer le dijo de manera explícita que el hotel se reservaba el derecho de admisión y sin darle más explicaciones le negó la entrada. Políticas internas.

Investigó otros casos

En el mismo relato, Oquendo asegura que entró a internet para leer referencias sobre el hotel y se encontró testimonios de otras personas que habían, supuestamente, recibido el mismo trato por los trabajadores de este lujoso lugar. Ese mismo día también se dio, al parecer, el caso de la popular actriz Aura Cristina Geithner. De acuerdo con la joven, el hotel después trató de comunicarse con ella para ofrecerle una cortesía, pero ella no aceptó por respeto propio.

“Exijo una disculpa pública por parte del hotel Click Clack para mí y todas las mujeres que han sido vulneradas. Esto no puede seguir pasando”, fueron las palabras con las que acompañó su video a través de la red social Instagram.

De igual manera, se destaca que una joven comentó su experiencia en el hotel. Al parecer había llegado al lugar para cubrir una vacante, pero se encontró con un ambiente que no fue muy agradable para ella. “A mí me iban a contratar en el hotel, fui el día de inducción y quedé impactada con todas las reglas, con las exigencias para uno vestirse y su aspecto físico, y no dure ni el día completo y les renuncié”. Curiosas normativas las del hotel.

A medida que pasan los años y según las modas o los estilos de cada época o sus propios principios personales, cada persona tiene derecho a vestirse como prefiera, sin que absolutamente nadie la discrimine por esto. En este caso particular, se puede inferir que son las políticas internas del mencionado hotel las que prohíben algún tipo de vestimenta. Pero, si esto es así, debería ser conocimiento del público en general. Otro de los casos que se pudo haber presentado, es que estas reglas están claras para los visitantes, pero ni Aura Cristina ni Marilyn Oquendo tenían conocimiento sobre las mismas. Son algunas de las suposiciones que han surgido.

Este caso, que sucedió hace algunos días en la capital antioqueña, ha generado una gran cantidad de opiniones, unas defendiendo a las personas mencionadas anteriormente y otras que están a favor del hotel. En este sentido, aquellos que están a favor de la actriz y la creadora de contenido, reaccionaron de manera negativa en contra el lugar.