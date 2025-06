“Bájense de la nube”: Omar Murillo no se quedó callado y lanzó ácido comentario en contra de famosos con falta de “humildad”

“Ustedes me van a perdonar, pero estoy emput... hoy si estoy emput..., yo sé que ustedes me conocen, siempre muerto de la risa, con la alegría, con el entusiasmo, pero me arden los cojon... cuando yo veo artistas, gente que ha logrado medio medio figurar, medio medio lograr que la gente por lo menos la reconozca y son unos gonon...”, dijo el actor inicialmente.