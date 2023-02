Barbra Streisand narrará más de 60 años de vida artística en su libro de memorias

El próximo 7 de noviembre llegará a las librerías de todo el mundo My Name is Barbra, el libro de memorias de la cantante y actriz neoyorquina Barbra Streisand.

A lo largo de casi 1.100 páginas, la artista narrará desde sus primeros años en Brooklyn, su lugar de nacimiento, hasta sus inicios como estrella de clubes nocturnos en la gran Nueva York y el éxito de su carrera. El esperado libro llevará a sus fanáticos por un recorrido a través de la extensa trayectoria de la actriz de 80 años.

“El libro es como la propia Barbra, franco, divertido, obstinado y encantador”, comentó la editorial Vikings Book en su página web.

Y agrega: “Ella relata sus primeras luchas para convertirse en actriz, eventualmente recurriendo al canto para ganarse la vida; la grabación de algunos de sus aclamados discos; los años de esfuerzo que supuso hacer Yentl; su dirección de El príncipe de las mareas; sus amistades con figuras que van desde Marlon Brando hasta Madeleine Albright; su incidencia política”.

No se trata, sin embargo, del primer libro de Streisand. En 2010 la estrella publicó My Passion for Design, en donde expresaba su amor y fascinación por el diseño y la arquitectura.

No fue hasta 2015 que la editorial Vikings Books anunció que habían adquirido los derechos de las memorias de Streisand. Y, pese que se tenía previsto su lanzamiento en 2017, solo hasta ahora, seis años después, pudo convertirse en realidad.

Fue gracias a la pandemia que la cantante de The Way We Were pudo terminar el proyecto en el que había considerado embarcarse desde los años 80 gracias a que la exprimera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy, le sugiriera hacerlo.

Así se lo contó la cantante a Jimmy Fallon en 2021: que Jacqueline Kennedy Onassis le pidió que escribiera una autobiografía a principios de la década de 1980, cuando la exprimera dama era editora en Doubleda.

“Voy de un lado a otro”, dijo Streisand en ese momento. “¿Realmente quiero escribir sobre mi vida? ¿Realmente quiero revivir mi vida? No estoy segura”.

A lo largo del libro sus seguidores podrán conocer cómo fue que la propia Streisand experimentó acontecimientos importantes de su carrera, como su actuación en el exitoso musical Funny Girl, de 1968, y las luchas que tuvo que librar en su carrera.

Así como el enorme esfuerzo que le supuso la creación de Yentl, de 1983, una iniciativa con la que la actriz se convirtió en la primera mujer en escribir, producir, dirigir y protagonizar una película.

El libro también promete una mirada a sus relaciones personales con personalidades como Marlon Brando y Madeleine Albright, así como su matrimonio con James Brolin.

Como se recordará, Streisand se casó dos veces: la primera con Elliott Gould, el padre de su único hijo, Jason, músico como ella. Y la segunda con James Brolin.

Durante su larga carrera, Streisand trabajó en Broadway, protagonizó más de dos docenas de películas importantes, grabó 52 álbumes de oro y 31 de platino y ganó distintos premios.

Actualmente, se le considera parte del selecto grupo de artistas EGOT: ha conseguido un Emmy, un Óscar, un Grammy y un Tony, y tiene una de las voces más reconocibles de la historia de la música popular.

En septiembre de 2000, Streisand anunció que se retiraba de las actuaciones en vivo dando cuatro últimos conciertos, dos en Los Ángeles y dos en Nueva York.

My Name Is Barbra también es el título de un álbum y un especial de televisión de la artista de 1965.