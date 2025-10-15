Belén Alonso despidió a David Sanin de ‘MasterChef Celebrity’ con nostálgico recuerdo: “Tu papá murió dos semanas antes”

Con una nueva eliminación, en la noche del pasado martes 14 de octubre, se dio a conocer el famoso top 10 del reality de cocina más amado de Colombia: MasterChef Celebrity.

Siete concursantes se enfrentaron en una intensa jornada de cocina, buscando asegurar su permanencia en la competencia y evitar ser el próximo eliminado.

Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos, David Sanín, Pichingo, Michelle Rouillard y Ricardo Vesga, quienes habían recibido el delantal negro en días anteriores, regresaron a la cocina con un solo objetivo: impresionar a los tres jurados.

Cada uno preparó su plato utilizando como ingrediente obligatorio: un sazonador de una marca patrocinadora del reality.

David Sanín fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así lo despidió Belén Alonso

Al momento de presentar su preparación frente al atril, el humorista David Sanín no logró superar a sus compañeros.

Su receta, que llevaba una base amarilla de crema de quinoa y chile, acompañada de pescado rebosado con cereza, harina y fécula de maíz, no cumplió con las expectativas del jurado, lo que lo llevó a convertirse en el eliminado de la noche.

Si bien su plato tenía un excelente emplatado, el hecho de no darle un buen manejo al chile hizo que quedara demasiado picante, incluso para la chef Belén, que es mexicana.

Al momento de anunciar que era él quien debía abandonar la competencia, su preparación pasó a un segundo plano, pues Belén, con un gran sentimiento y lágrimas en los ojos, habló del comediante y de cómo siempre mantuvo una fuerza enorme a lo largo de la competencia, pues antes de ingresar vivió uno de los momentos más duros en la vida de cualquier persona: el fallecimiento de su padre.

“David, me caes muy bien, me haces reír. Te fuiste por un pinche chile, creo que fuiste un cocinero que fuiste creciendo muy bien, pero lo que más admiro es tu persona”, dijo inicialmente.

A lo que añadió: “Cuando tú entraste aquí, tu papá se murió dos semanas antes y siempre te vi con una sonrisa, eso me lo llevaré para toda la vida”.

De igual forma, sus compañeros lamentaron la eliminación, pero dos en especial se mostraron muy dolidas por su salida, la presentadora Violeta Bergonzi y la actriz Alejandra Ávila.