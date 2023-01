Bella Hadid fue diagnosticada con una enfermedad que afecta la piel

Bella Hadid es una de las modelos más famosas del mundo. Dejó sin aliento a más de uno cuando apareció por primera vez en el Victoria’s Secret Fashion show en el 2016, después de varios años tratando de convencer al mundo que ella era uno de los nuevos rostros de esta industria y que haría hasta lo imposible por pisar fuerte.

La reconocida modelo reveló que padece esta enfermedad desde el 2015. - Foto: Getty Images

Sus primeros pasos en las pasarelas más importantes se dieron en 2012 cuando debutó en la 080 Barcelona Fashion para Purificación García. En este evento fue cuando la descubrió Juan del Olivo y la vinculó a IMG Models en 2014. Siempre se ha mantenido activa en la industria a pesar de los contratiempos. Entre las grandes casas de moda para las que ha desfilado se encuentra Versace, Givenchy, Burberry, Chanel, Balenciaga, Balmain, entre otras.

Pese a que su hoja de vida está llena de muchos logros, también debe lidiar con un problema de salud, la enfermedad de Lyme. Dicha patología le fue diagnosticada en el 2015. De acuerdo con el Departamento de Salud de New York, “esta enfermedad es producida por una bacteria transmitida por la garrapata del ciervo (Ixodes scapularis). Dicha patología puede producir síntomas que afectan la piel, el sistema nervioso, el corazón o las articulaciones de la persona”.

En varias oportunidades la modelo estadounidense se ha referido a los síntomas que dicha enfermedad ha causado en su cuerpo. Las señales de la enfermedad aparecieron cuando ella tenía 14 años, pero fue cuando llegó a la mayoría de edad que empezaron a empeorar. Entre los síntomas que padece se encuentran dolor o debilidad muscular, espasmos, calambres, hormigueo, entumecimiento y dificultad para caminar.

En una oportunidad confesó que la enfermedad también afectó su memoria. “De repente no me podía acordar de cómo conducir de Santa Mónica a Malibú, en donde vivía. No podía conducir. Estaba muy enferma. Y tuve que vender mi caballo porque no podía cuidarlo”, confesó la modelo hace algunos años.

Bella Hadid en su desfile en Paris Fashion Week. (Photo by Pierre Suu/Getty Images) - Foto: Getty Images

Esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad. Son más propensos a padecer dicha patología personas que pasen mucho tiempo en zonas boscosas con la piel expuesta, teniendo en cuenta que el vector es una garrapata.

Pese a lo que se dice, esta enfermedad tiene cura cuando se trata en etapas tempranas, como explica la página de los CDC de Estados Unidos. Quienes se demoran más en el tratamiento de antibióticos pueden tener resultados, pero ya pueden haber sufrido daños en su sistema nervioso. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes pueden presentar síntomas por mucho tiempo.

Bella Hadid se llevó el reconocimiento como la mejor modelo del año 2022

La comunidad digital llamada Models.com, conformada por expertos en la industria de la moda (directores creativos, directores de casting, stylists, editores, expertos en belleza) y comunidad digital compuesta por 21.000 miembros que eligieron a los favoritos del público, dieron a conocer los nombres de los ganadores de Model of the Year Awards en sus diferentes categorías: model of the year, breakout star, social mover y model turned actor.

Se podría decir que Bella Hadid y Alton Mason han alcanzado la cima del mundo de la moda. Su nombre y rostro son reconocidos a nivel mundial, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales y en las portadas de las revistas con una revolución estética sin límites.

El máximo reconocimiento, el de modelo del año, se enfoca en aquellas modelos que han causado un impacto con el apoyo total de la industria de la moda digital, convirtiéndose así en las estrellas más importantes de 2022. Así, el premio reunió a la crítica y al público para ver triunfar de nuevo a Bella Hadid, ya ganadora del mismo título en los British Fashion Awards.

Para nadie fue una sorpresa este reconocimiento a Bella Hadid, quien se destacó en la mayoría de las pasarelas del 2022 y, además, protagonizó el momento más viral de la moda junto a Coperni en la más reciente versión de Paris Fashion Week.

Esto, junto a sus múltiples campañas con marcas de lujo, la catalogan como la modelo del año, tanto por el voto del público (lectores) como por el panel de expertos en la industria, que este año estuvo conformado por Edward Enninful, Bethann Hardison, Carlos Nazario, Prabal Gurung, Christopher John Rogers, Hung Vanngo, entre otras personalidades.

Por otra parte, la modelo también es reconocida por el impacto positivo que genera en la industria, no solo cuando está en pasarela, sino también cuando está off duty. Otra de las finalistas en esta categoría fueron Vittoria Ceretti por parte del voto de la industria y Adut Akech por parte de los lectores;, esta última, nacida en Sudán del Sur y criada en un campo de refugiados en Kenia, se ha convertido en una de las modelos más solicitadas de marcas como Valentino y Givenchy.