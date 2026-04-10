Beret llega a Colombia con su tour ‘Lo Bello y lo Roto’: promete poner a vibrar el corazón de sus fanáticos en Bogotá

Bogotá fue la ciudad escogida por el artista español Beret para hacer presencia en Colombia durante su tour llamado Lo Bello y lo Roto, donde promete poner a vibrar el corazón de los fanáticos con sus letras melancólicas, sensibles y auténticas.

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Francisco Javier Álvarez Beret, nombre de pila del artista, se ha posicionado como una de las principales voces de la música en España, lo que lo ha llevado a expandirse en muchos países, conectando de una manera única con su público, especialmente con las nuevas generaciones.

Prácticamente se dio a conocer a nivel mundial con su tema Lo Siento, una letra que lo convirtió en todo un fenómeno con siete certificaciones de Platino en España y distintos reconocimientos como, por ejemplo, la Mejor Canción del Año en Los 40 Music Awards 2019.

De esta forma, el español poco a poco fue creciendo sacando otros sencillos importantes como Me Llama, Te Echo de Menos, Sueño, entre otros.

Ya en 2019, lanzó primer álbum de estudio, Prisma, que fue certificado platino y donde contó con diferentes colaboraciones de reconocidos artistas como Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Melendi, Vanesa Martín y Sofía Reyes.

Tres años después, en 2022, lanzó su segundo disco llamado Resiliencia y se convirtió en un éxito rotundo, acumuló varias certificaciones de Oro y Platino y lo llevó a consolidarse como una de las voces más influyentes de su generación.

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Su tercer álbum fue Lo Bello y lo Roto, lo publicó en 2025 y ahora está realizando su tour que lo llevará por diferentes países y uno de ellos será Colombia, donde el español tiene una gran cantidad de fanáticos.

Serán dos citas en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, la primera fecha la anunciaron para el 7 de mayo, la acogida fue tan grande que en cuestión de días hizo sold out.

Beret, cantante español que llegará con su tour a Colombia. Foto: Suministrada

Ante esto, Beret se vio obligado a abrir una segunda presentación para devolverle ese amor que el público colombiano le mostró. La misma se llevará a cabo el 6 de mayo y todavía quedan boletas disponibles.

Con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify y un catálogo que supera los 3.000 millones de reproducciones, Beret promete hacer un show único en Colombia y conectar como siempre con sus letras que mezclan reggae, dancehall y rap.