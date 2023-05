Billie Eilish sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, ¿le luce?

- Foto: Getty Images for The Recording A

Billie Eilish ha tenido una relación muy cercana con la ropa desde que comenzó su carrera artística, creando estilos propios con prendas que encontraba en las tiendas de segunda mano. Esto le permitió no solo distinguirse, sino que le dio la oportunidad de alejarse del mundo de la etiqueta y de las reconocidas marcas en todo el mundo, caracterizándose por imponer una moda rebelde con la que se identificó la llamada Generación Z.

La cantante ha sido muy reconocida por su forma de vestir - Foto: afp

Su silueta oversize y el marcado estilo deportivo de sus looks identificaron durante mucho tiempo a esta artista, quien no dudaba en recurrir para las ocasiones especiales a grandes firmas de moda como Chanel, Burberry y, sobre todo, Gucci, para deslumbrar en diferentes ocasiones con piezas únicas y trajes personalizados que convirtieron cada una de sus presentaciones en espectáculos de música y moda.

Ha hecho de las camisolas y pantalones baggy su look insignia, uno al que todas las firmas han sabido adaptarse poniendo el sello de cada casa, pero respetando la esencia que impone la cantante. Su forma de vestir tomboy.

Algunos trajes y accesorios que ha usado la cantante y con los que se han identificado cientos de jóvenes son el jacquard floral en tonos rosas y negros que no dejó indiferente a nadie en la alfombra roja de los Grammy 2021. Un estilo firmado por Gucci, en el que la artista no dejó pasar ni el más mínimo detalle y por eso hasta la manicura estaba en concordancia con su traje.

Billie Eilish en la entrega de los premios Grammy 2021. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) - Foto: AP

También es recordado el momento en el que actuó con su hermano a su hermano Finneas, la cantante deslumbraba con un look de Gucci, sin embargo, lo que más llamó la atención en aquel momento fue el tocado construido a base de cristales que lleva sobre la cabeza y que brillaba solo bajo los focos del escenario.

Pero lejos de la alfombra roja está su particular estilo compuesto por jersey en beis de cuello vuelto y pantalones técnicos en tonos naranja que combinaba con zapatillas chunky.

Ahora ha acaparado titulares por vestir prendas más ajustadas y sexys y por llevar el pelo completamente negro.

Para sus fans la cantante se ‘ha vendido’ al cambiar su estilo. En las últimas semanas, y a partir de su aparición en la última edición de la Met Gala, sus seguidores han hecho comentarios negativos respecto a su forma de vestir actual, mucho más femenina que antes.

Billie Eilish se ve espectacular, pero no a todos sus fans les ha gustado este cambio. Sin temor a generar aún más controversia sobre el tema, a través de Instagram stories escribió una carta y condenó a aquellos que no están felices con su nuevo estilo.

Después agregó que las mujeres son multifacéticas y que pueden ser ambas cosas, boyish y femeninas. “Lo creas o no, las mujeres pueden estar interesadas en múltiples cosas”, expresó.

Con esto, la intérprete se defiende de las críticas de sus seguidores y de igual manera expresa su molestia, recalcando que cualquier persona puede cambiar su estilo con el paso de los años y dependiendo de cómo se sienta en el momento.

“Carta a algunos comentarios que veo a veces”, escribió en la publicación. “Pasé los primeros cinco años de mi carrera completamente OBLITERADOS por ustedes, tontos, por ser juveniles y vestirme como lo hacía y constantemente me decían que estaría más sexy si actuaba como una mujer. Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o apropiado, CAMBIÉ y me vendí... y ‘qué le pasó’. Dios mío, no es la misma Billie, ella es como el resto, blah blah.