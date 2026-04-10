Blessd presenta ‘El mejor hombre del mundo’, su nuevo álbum, y habla de lo que significa: “Es muy personal”

En un momento clave de su carrera, el artista colombiano Blessd presenta oficialmente El mejor hombre del mundo, su nuevo álbum de estudio: un proyecto que encapsula su evolución artística, su impacto cultural y su consolidación como una de las figuras más representativas de la nueva generación de la música urbana en Colombia.

Este lanzamiento llega luego de un periodo de crecimiento sin precedentes para el artista, marcado por una gira nacional histórica que recorrió múltiples ciudades del país, llevando su música más allá de las principales capitales y conectando con más de 230.000 personas.

Blessd estrena su nuevo álbum de estudio: 'El mejor hombre del mundo' Foto: Cortesía.

Un recorrido que tuvo como punto culminante un show masivo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, su ciudad natal, donde reafirmó su capacidad de convocatoria y su conexión genuina con el público.

El mejor hombre del mundo encuentra a Blessd en un momento decisivo de su carrera, dando el paso hacia un sonido más global y refinado mientras enfrenta el crecimiento personal que viene con ello.

Con la producción principal de Ovy On The Drums, el álbum apuesta por una dirección más melódica y comercial, que expande su alcance sin perder la honestidad cruda y la identidad de calle que lo define.

A lo largo del proyecto, Blessd explora lo que significa evolucionar, no solo como artista, sino como hombre.

El álbum se mueve con fluidez entre la gratitud y la ambición, el deseo y el desapego, el arrepentimiento y la reflexión, llegando finalmente a una comprensión más intencional y aterrizada del amor y de sí mismo.

Tracklist oficial

Barrio Antioquia 2 – Blessd, Ovy On The Drums

– Blessd, Ovy On The Drums Hola qué tal – Blessd, Ovy On The Drums, Myke Towers

– Blessd, Ovy On The Drums, Myke Towers Cachos – Blessd, Ovy On The Drums

– Blessd, Ovy On The Drums Si las paredes hablaran – Blessd, Ovy On The Drums (FOCUS TRACK)

– Blessd, Ovy On The Drums (FOCUS TRACK) Gracias a mi Dios – Blessd, Crudo Means Raw

– Blessd, Crudo Means Raw Cardio – Blessd, Ovy On The Drums

– Blessd, Ovy On The Drums Q ué rico fuera – Blessd, Ovy On The Drums

ué rico fuera – Blessd, Ovy On The Drums Contigo sí – Blessd

– Blessd Amor sin amor – Blessd, Ovy On The Drums

– Blessd, Ovy On The Drums Todo contigo – Blessd, Ovy On The Drums

– Blessd, Ovy On The Drums Emhdm – Blessd, Ovy On The Drums

– Blessd, Ovy On The Drums Yogurcito remix (Ft. Kris R., ROA) – Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L

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Compuesto por 12 canciones, El mejor hombre del mundo presenta una narrativa que transita entre distintas emociones, experiencias y momentos de la vida.

“Este álbum es muy personal para mí. Es el reflejo de todo lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Para mí, ser ‘el mejor hombre del mundo’ no es ser perfecto, es estar en ese proceso, crecer, equivocarse y seguir adelante con más claridad”, comparte Blessd.

El focus track del álbum, Si las paredes hablaran, se posiciona como uno de los momentos más poderosos del proyecto, que captura esta evolución desde un lugar más íntimo.

La canción construye una narrativa emocional alrededor de los recuerdos que habitan los espacios compartidos, conectando desde la nostalgia y la introspección.

El álbum incluye los sencillos ya lanzados Emhdm, una de las entregas más vulnerables de su catálogo, y Yogurcito remix, junto a Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. y ROA, que ha quedado nominada en la categoría Remix del Año de los Premios Tu Música Urbano 2026 y que le aporta una energía más directa y colaborativa al cierre del proyecto.

Adicionalmente, Blessd recibió otra nominación en los mismos premios, con Portate Bonito junto a Anuel AA y Ovy On The Drums en la categoría Canción Afrobeat.

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A lo largo del álbum, Blessd demuestra su capacidad de moverse entre diferentes géneros sin perder coherencia, manteniendo siempre una narrativa auténtica que conecta con su audiencia.

De Medellín para el mundo: un artista en plena expansión

El mejor hombre del mundo llega en un momento en el que Blessd ha logrado consolidarse como uno de los artistas más relevantes del país, no solo por su música, sino por su impacto cultural.

Su capacidad de llevar el “sonido del barrio” a escenarios masivos, su conexión con nuevas audiencias y su presencia constante en plataformas digitales lo han convertido en un referente de la nueva ola urbana colombiana.

Este lanzamiento también funciona como puente hacia su siguiente etapa: una proyección internacional cada vez más fuerte, impulsada por su creciente visibilidad y por una estrategia que combina música, contenido y presencia en vivo.

Con este lanzamiento, Blessd no solo reafirma su lugar en la industria, sino que eleva la conversación sobre el alcance de la música urbana hecha en Colombia.

El mejor hombre del mundo es, en esencia, el retrato de un artista que entendió su momento, lo convirtió en movimiento y ahora lo proyecta hacia el mundo.