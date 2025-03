Búfalo, de ‘Yo me llamo’, se sinceró sobre su experiencia con Amparo Grisales en el reality: “Ella tiene su forma de trabajar”

Este año, como parte de las estrategias del programa de imitación musical Yo me llamo, de Caracol Televisión, para captar la atención de la audiencia, Emmanuel Mendoza, conocido como Búfalo, llegó a ser parte del reality con un personaje que prometía causar temor en la competencia.

Según explicó el canal en su momento, Búfalo sería el nuevo ayudante del equipo de jurados, conformado en esta edición de 2025 por la actriz Amparo Grisales, el maestro César Escola y el cantante Rey Ruiz.

Respecto a su función, se conoció que cumpliría un papel fundamental en la etapa de las audiciones, ya que es quien se encarga de retirar del escenario a cada uno de los participantes que, tras dar sus shows, no logran convencer a los jurados.

Al ser considerado como uno de los más fuertes de Colombia, con su personaje de Búfalo, el hombre se caracteriza por su seriedad y gestos que intimidan a los concursantes, ya que con su mirada y sin mencionar una sola palabra, esperan el momento en el que les anuncia que deben retirarse del escenario.

A esto se dedica el hombre cuando no está en las grabaciones de Yo me llamo. | Foto: Canal Caracol

Emmanuel aparece cuando Escola, Grisales y Rey tocan una campana para que pueda cumplir su labor. Por eso, en entrevista para el programa El Klub, dirigido por el comediante Jhovanoty, de la emisora La Kalle, el nuevo integrante de Yo me llamo reveló algunos detalles sobre su experiencia en el programa.

Allí los locutores le preguntaron cómo es trabajar con el equipo de jurados del reality, especialmente con Amparo Grisales, teniendo en cuenta que es una de las figuras más polémicas de la competencia, a lo que él respondió: “Rey Ruiz es un caballero total, es un señor, su esposa y su hija son excelentes personas. El señor César, pero la señorita Amparo si...”, expresó entre risas y con un gesto que dejó entrever que hubo ciertas diferencias entre los dos.

“Ella tiene su forma de trabajar, yo respeto. A mí no me gusta meterme en esas cosas”, agregó de manera reservada. Posteriormente, otro de los locutores le preguntó si la actriz manizaleña alguna vez lo regañó, provocando que Búfalo soltara una carcajada mientras expresaba: “No, no, no”, respuesta que ellos interpretaron como un “sí”.

Sin embargo, ante la duda del posible disgusto que hubo entre los dos, Mendoza aclaró que simplemente ella cuestionó su personaje detrás de cámaras porque su personaje le parecía muy “brusco”.

“Al principio ella me veía a mí que era personaje muy brusco y yo ‘señora no estoy aquí porque quiero, sino porque me llamó el presidente’, (...) sino que ella lo dice por fuera y ese no es el personaje, quiere que le dé gusto a ella y eso no es así”, reveló.

El hombre confesó sentirse un poco incómodo con los comentarios de Grisales hacía su personaje, pero también comentó en tono de broma que “no estoy ahí porque me guste la televisión”. De hecho, afirmó que en una reunión se dirigió directamente a él para manifestar su desacuerdo con su papel.