Camilo Sesto de ‘Yo me llamo’: cuánto dinero recibió como premio tras impuestos

Este lunes –7 de marzo– se conoció al gran ganador de la nueva versión del programa de imitación Yo me llamo, el reality de canto de Caracol que ha dado a conocer a muchos artistas en el país y fuera de él.

El imitador que brilló esta noche fue Camilo Sesto, quien interpretó la canción Melina para celebrar su triunfo y la confianza de los colombianos al darle el deseado premio, pues tanto los jurados como los mismos compañeros lo apoyaban en cada presentación y sabían de primera mano del crecimiento del personaje durante toda la temporada.

El concursante fue elegido por votación de los seguidores del programa y el premio que se llevó se fijó en 500 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el premio se considera una ganancia ocasional, al campeón se le descontará un porcentaje del 20 %. En ese sentido, a Camilo Sesto se le descontarán 100 millones de pesos de su premio.

En total, el concursante se quedará con 400 millones de pesos. Tras haber ganado, mostró mucha emoción y aprovechó para lanzar un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyaron siempre. “Muchas gracias a todos por este reconocimiento, estoy muy feliz. Gracias”, fueron las palabras que, con la voz entrecortada y muy emocionado, mencionó el artista.

Su competencia directa era el imitador de Maluma, quien también se había ganado el corazón no solo de Amparo Grisales, sino de muchas fanáticas del original, ya que su tono de voz y su físico se fueron acercando cada vez más al reguetonero.

Sin embargo, las personas que entraron a votar a través de la página destinada por Caracol para conocer al ganador, se decidieron por el imitador del Quindío, Camilo Sesto.

Días atrás y ad portas del final del programa, el participante publicó en sus historias lo importante que ha sido César Escola en todo este proceso, en que asegura que ha evolucionado en su talento.

Alejandro León, nombre real del talentoso participante, aseguró igualmente que la actitud del músico argentino con todos los concursantes siempre fue muy cordial y los ayudó en cada momento de la competencia.

“No imaginan el aura tan hermosa que desprende el maestro Escola. Él es un herrero de sueños. Lo admiro inmensamente”, manifestó el artista en la red social, en la cual también publicó una foto junto al exigente jurado.

Cabe mencionar que en la noche del pasado primero de marzo, los cuatro finalistas, Leonardo Favio, Camilo Sesto, Maluma y Bruno Mars, salieron al escenario a darlo todo para convencer al jurado y quedarse con el cheque de 25 millones de pesos que estaba dando la producción.

En esta ocasión, los concursantes debían, no solo cantar, sino también representar lo más parecido que pudieran un video de su artista, mismo que era proyectado al fondo del escenario mientras que los imitadores realizaban su gala. Por supuesto, las emociones de este momento no dieron tregua e hicieron de la noche una de las más especiales que se pudiesen haber vivido en Yo me llamo.

Así, tras la presentación de los cuatro participantes, los jurados decidieron que el merecedor del gran premio era el doble de Camilo Sesto. El artista recreó casi que en su totalidad el video de la canción ´¿Quieres ser mi amante?´, tanto en la manera en que el fallecido cantante español la interpretó, como en los movimientos que mostró en aquel entonces.

Además, los momentos emotivos de su presentación hicieron, incluso, que Sesto se detuviera un momento, luego de finalizar su presentación, para dejar salir las lágrimas. El hombre, según confesó, sintió mucha emoción al ver que su ídolo estaba “cantando” junto con él; de hecho, según él, incluso lo sintió a su lado.