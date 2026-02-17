‘Campanita’ se quebró en llanto en el congelados al ver a su mamá; le dejó fuerte mensaje: “Un ser de luz no puede estar tan apagado”

Desde hace algunos días, empezaron los congelados en La casa de los famosos. Con esta dinámica, luego de cumplir un mes encerrados sin contacto con el exterior, los participantes vuelven a ver por unos cuantos segundos a alguna persona importante en sus vidas, sea familia, parejas o amigos.

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

Desde que esto inició, habitantes como Juanda Caribe, Juan Palau, Manuela Gómez y Alexa Torrex, recibieron la visita de sus familiares. En el capítulo del pasado lunes 16 de febrero, el turno fue para Campanita, quien de pie y congelado, recibió la visita de la señora Marlen, su mamá.

Justo en el momento en el que ‘El Jefe’ dijo ‘Famosos, congelados’, Campanita se puso de pie y quedó en una posición perfecta para recibir a su mamá.

“Buenas noches, Colombia [...] mi turroncito de chocolate, no se me vaya a mover. “Hijo, que Dios lo bendiga”, fue lo primero que dijo la señora Marlen, y mientras tanto, Campanita se quedó totalmente inmóvil, aunque haciendo gestos de que reconocía perfectamente la voz de su madre.

Luego de darle un gran abrazo a su hijo, Marlen se encargó de recargar el alma de su hijo con unas palabras de aliento, en donde le dejó ver que lo está haciendo muy bien, pero que necesitaba activarse más.

“Hijo, lo estás haciendo superbién, Dios te bendiga, firme con tormenta, lo estás haciendo de una manera espectacular, necesito que le hables a las cámaras, la gente te está apoyando demasiado, te quiere muchísimo. “No llores, hijo”, dijo.

A manera de consejo, la mamá de Campanita le dijo que necesitaba hacer más contenido, del que la gente afuera quiere ver, ya que a veces el bailarín está muy pasivo, y esto puede causarle una baja votación.

Campanita, participante de 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN

“Usted tiene a Karola por aquí, una mujer que baila salsa, mejor dicho, como un berraco; cójala día y noche, baile con ella todo el tiempo. Si se cansa, busque el palo de la escoba, un trapeador, algo... baila, danos el contenido que queremos ver afuera, tienes mucho apoyo allá afuera, la gente te está apoyando demasiado, te quieren muchísimo [Sic]”, añadió.

Dejando a un lado a su hijo por un segundo, Marlen se dirigió a los habitantes de la casa y les dijo: “Muchísimas gracias por querer a mi hijo, por darle ese apoyo, ese cariño. Que Dios los bendiga”.

Juanda Caribe recibió importante visita en ‘La casa de los famosos’; rompió en llanto

Al salir de la casa y llegar al set junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la señora Marlen soltó un comentario que se interpreta como una preocupación: “Un ser de luz no puede estar tan apagado allá adentro en esa casa”, concluyó.