Gente

‘Campanita’ se quebró en llanto en el congelados al ver a su mamá; le dejó fuerte mensaje: “Un ser de luz no puede estar tan apagado”

La señora Marlen lo lleno de ánimos, aliento, pero también le aconsejó que se active más.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de febrero de 2026, 10:53 a. m.
Así fue la visita de la mamá de Campanita en 'La casa de los famosos' por el congelados.
Así fue la visita de la mamá de Campanita en 'La casa de los famosos' por el congelados. Foto: Montaje SEMANA | RCN

Desde hace algunos días, empezaron los congelados en La casa de los famosos. Con esta dinámica, luego de cumplir un mes encerrados sin contacto con el exterior, los participantes vuelven a ver por unos cuantos segundos a alguna persona importante en sus vidas, sea familia, parejas o amigos.

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

Desde que esto inició, habitantes como Juanda Caribe, Juan Palau, Manuela Gómez y Alexa Torrex, recibieron la visita de sus familiares. En el capítulo del pasado lunes 16 de febrero, el turno fue para Campanita, quien de pie y congelado, recibió la visita de la señora Marlen, su mamá.

Justo en el momento en el que ‘El Jefe’ dijo ‘Famosos, congelados’, Campanita se puso de pie y quedó en una posición perfecta para recibir a su mamá.

“Buenas noches, Colombia [...] mi turroncito de chocolate, no se me vaya a mover. “Hijo, que Dios lo bendiga”, fue lo primero que dijo la señora Marlen, y mientras tanto, Campanita se quedó totalmente inmóvil, aunque haciendo gestos de que reconocía perfectamente la voz de su madre.

Gente

Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

Gente

¿Sofía Vergara, enamorada de un español? Las imágenes que despiertan rumores de un nuevo romance en Los Ángeles

Gente

Equipo del hijo de Diomedes Díaz destapó su verdadero estado de salud tras seguir hospitalizado: “Ha sido fundamental”

Gente

Esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, recibió importante objeto que quedó del accidente aéreo; fue restaurado y así luce

Gente

Mhoni Vidente revela por qué el eclipse solar de Luna Nueva del 17 de febrero de 2026 es la alineación cósmica más poderosa del año

Gente

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Gente

Reconocido actor mexicano comparte su proceso tras superar el cáncer por quinta ocasión: “Rendirse no es opción”

Gente

Exponen video del momento que generó polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’

Gente

Desconcierto por decisión radical de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′; le daría giro al juego: “Me voy”

Gente

Johanna Fadul reveló la verdad detrás de su relación con Juanse Quintero: “No mueve ni un dedo”

Luego de darle un gran abrazo a su hijo, Marlen se encargó de recargar el alma de su hijo con unas palabras de aliento, en donde le dejó ver que lo está haciendo muy bien, pero que necesitaba activarse más.

“Hijo, lo estás haciendo superbién, Dios te bendiga, firme con tormenta, lo estás haciendo de una manera espectacular, necesito que le hables a las cámaras, la gente te está apoyando demasiado, te quiere muchísimo. “No llores, hijo”, dijo.

A manera de consejo, la mamá de Campanita le dijo que necesitaba hacer más contenido, del que la gente afuera quiere ver, ya que a veces el bailarín está muy pasivo, y esto puede causarle una baja votación.

Campanita, participante de 'La casa de los famosos'
Campanita, participante de 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN

“Usted tiene a Karola por aquí, una mujer que baila salsa, mejor dicho, como un berraco; cójala día y noche, baile con ella todo el tiempo. Si se cansa, busque el palo de la escoba, un trapeador, algo... baila, danos el contenido que queremos ver afuera, tienes mucho apoyo allá afuera, la gente te está apoyando demasiado, te quieren muchísimo [Sic]”, añadió.

Dejando a un lado a su hijo por un segundo, Marlen se dirigió a los habitantes de la casa y les dijo: “Muchísimas gracias por querer a mi hijo, por darle ese apoyo, ese cariño. Que Dios los bendiga”.

Juanda Caribe recibió importante visita en ‘La casa de los famosos’; rompió en llanto

Al salir de la casa y llegar al set junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la señora Marlen soltó un comentario que se interpreta como una preocupación: “Un ser de luz no puede estar tan apagado allá adentro en esa casa”, concluyó.

Más de Gente

El gesto de Shakira al ver la cara de Gerard Piqué en uno de sus conciertos.

Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

Sofía Vergara tendría un nuevo romance

¿Sofía Vergara, enamorada de un español? Las imágenes que despiertan rumores de un nuevo romance en Los Ángeles

Diomedes Dionisio Díaz Aroca

Equipo del hijo de Diomedes Díaz destapó su verdadero estado de salud tras seguir hospitalizado: “Ha sido fundamental”

Yeison Jiménez y su esposa

Esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, recibió importante objeto que quedó del accidente aéreo; fue restaurado y así luce

Mhoni Vidente habló del eclipse del 17 de febrero de 2026

Mhoni Vidente revela por qué el eclipse solar de Luna Nueva del 17 de febrero de 2026 es la alineación cósmica más poderosa del año

Juanda Caribe y su pareja

Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Mauricio Martínez confirma que venció el cáncer de vejiga por quinta vez

Reconocido actor mexicano comparte su proceso tras superar el cáncer por quinta ocasión: “Rendirse no es opción”

Antonio Samudio.

Luto: murió el maestro Antonio Samudio, referente del arte colombiano

Niño Prodigio: famoso vidente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy martes, 17 de febrero

Noticias Destacadas