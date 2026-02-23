Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

La tercera edición de La casa de los famosos Colombia continúa desarrollándose en medio de momentos tensos, controversias y episodios que generan conversación noche tras noche. Gracias a la transmisión permanente, la audiencia ha podido observar de cerca la personalidad de cada participante, lo que ha influido en que los seguidores se inclinen por unos u otros dentro de la competencia.

Entre los episodios que más revuelo despertaron se encuentra el enfrentamiento protagonizado por Juanda Caribe y Alexa Torrex. Un simple gesto fue suficiente para detonar una discusión de alto voltaje, que no solo escaló entre ambos, sino que también provocó reacciones, bandos y comentarios dentro de la casa, intensificando el clima de confrontación.

Sin embargo, tras los problemas desatados en el posicionamiento, las miradas de los curiosos se posaron en un momento apasionado que protagonizaron dos participantes. Se trató de una escena romántica entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, quienes no evitaron los gestos amorosos tras la fiesta.

En imágenes que se difundieron en redes sociales, se logró ver cómo ambos famosos llegaron a la habitación Tormenta, recostándose en la cama para pasar a un instante lleno de besos y caricias. El actor se ubicó sobre la paisa, diciéndole lo feliz que se sentía de estar así.

Cada vez la tensión fue aumentando, llegando al punto de hacer varios ruidos que despertaron a Juancho Arango, quien no se contuvo y les frenó la tensión sexual que había. El artista se levantó de su cama y les pidió que se controlaran, ya que no podía conciliar el sueño.

La pareja se detuvo y respetó el descanso de sus compañeros, quienes ya se habían percatado de lo que estaba pasando en la habitación. Esto fue foco de miradas en la gala del 22 de febrero, donde Carla Giraldo no evitó soltar comentarios relacionados con este momento.

Alejandro Estrada y Yuli, con esta decisión, dejaron clara la intención de seguir juntos de aquí en adelante, conociéndose y convirtiéndose en la unión más comentada de la temporada.