“Carlos Antonio Vélez es unicelular profundo”, afirma el actor Diego Trujillo

El actor Diego Trujillo, recordando por su icónica actuación en la novela Los Reyes, donde demostró todo su talento, fue uno de los artistas que manifestó públicamente su apoyo a Gustavo Petro, en medio de las elecciones que finalmente terminó ganando el exalcalde de Bogotá. Toda esta actividad política que tuvo Trujillo en redes, en la que ha comentado en varias oportunidades la actualidad nacional, lo ha hecho tener roces con famosos que están en la orilla política opuesta.

Uno de estos, es el polémico periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, que ha traspasado, con su particular tono y forma de manifestar su opinión, de los deportes a la política. El comunicador ha sido varias veces un crítico acérrimo de la izquierda colombiana, de las protestas sociales y del hoy presidente electo Gustavo Petro.

Y aunque no se dio ningún debate ni discusión entre Diego Trujillo y el periodista deportivo en redes sociales, el actor escribió un comentario que dejó pensando a sus seguidores y que mostró que no le simpatiza mucho el comentarista de Win Sports.

“Carlos Antonio Vélez es unicelular profundo”, escribió el actor en su cuenta personal de Twitter, lo que generó automáticamente que su trino se viralizara en la red social, donde muchos de sus seguidores opinaron de manera muy negativa del periodista deportivo, mientras que otros comenzaron a hacer su propio análisis e interpretación del comentario de Trujillo.

Carlos Antonio Vélez es unicelular profundo. — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) July 4, 2022

Tras la ola de comentarios, a favor y en contra, el actor dejó ver que el comentario contra Vélez había nacido por sus palabras en contra del sacerdote y gestor de paz Francisco de Roux. Ya que un usuario de la red social le escribió al actor: “El ejemplo del respeto de los del ‘cambio’. Buen actor, mal ser humano”, a lo que Trujillo respondió: “Irrespeto el de Vélez con Francisco de Roux. Pero gracias por lo de buen actor”.

Y aunque muchos no entendieron a qué se refería el actor cuando dijo “unicelular profundo”, uno de los usuarios decidió explicar la definición de la palabra y se robó la atención de Diego Trujillo: “Creo que es un doble insulto. Uno como para decirle parásito y el otro para decirle que es un procariota que no evolucionó”, escribió uno de los usuarios en Twitter, a lo que Trujillo respondió: “ja, ja, ja, me gustan ambos”.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez que molestaron a Diego Trujillo

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó este sábado 2 de julio fuertes críticas contra el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

A través de Twitter, Vélez afirmó que a De Roux “le queda grande la investidura y equivocó su misión”.

El comentarista de Win Sports y Antena 2 señaló que dicha misión “debe apoyarse en la verdad verdadera y no en la que él vende para sus intereses”.

“Respeto la dignidad del sacerdocio, pero hay quienes abusan de la sotana, la investidura y el ser representantes de Dios en la tierra. A De Roux le queda grande la investidura y equivocó su misión que debe apoyarse en la verdad verdadera y no en la que él vende para sus intereses”, dijo.

La Comisión de la Verdad presentó el pasado martes su informe final sobre el conflicto armado. Este documento recoge relatos, experiencias y testimonios de las víctimas de la violencia y de delitos que van de la mano de este flagelo. Así mismo, realiza una serie de recomendaciones y sugerencias que no fueron bien recibidas por los sectores de derecha del país.